Dàn diễn viên “Gió qua miền tối sáng” sau 20 năm giờ ra sao?

Bộ phim truyền hình Gió qua miền tối sáng được phát sóng đầu tiên từ năm 1998. Phim dài 30 tập, được coi là phim truyền hình Việt đầu tiên khai thác chủ đề về phòng chống HIV/AIDS, thu hút khán giả vào thời điểm kỹ thuật số chưa phát triển. Qua câu chuyện về nhân vật Hậu "sida", Gió qua miền tối sáng đề cao sự chung thủy, tình người trong cuộc sống. Sau hơn 20 năm, dàn diễn viên của bộ phim có nhiều thay đổi. Mỗi người một lối rẽ riêng. Lê Tuấn Anh đảm nhận vai nhà báo Quang tốt bụng trong phim. Đây là bộ phim truyền hình hiếm hoi anh tham gia sau thời gian dòng phim "mì ăn liền" thịnh hành. Khán giả vốn quen thuộc với gương mặt lãng tử của Lê Tuấn Anh trong các bộ phim điện ảnh. Sau vai Quang của "Gió qua miền tối sáng", anh chuyển qua làm đạo diễn. Hiện tại, anh lui về hậu trường. Cuộc sống hôn nhân hiện tại của Lê Tuấn Anh hạnh phúc bên nữ nghệ sĩ Hồng Vân. Hai người từng yêu nhau, sau đó chia tay và kết hôn với người khác. Sau khi ly hôn, họ gặp lại nhau và nên duyên vợ chồng. Hiện tại, Lê Tuấn Anh mở nhà hàng và làm hậu phương cho bà xã. Cô bác sĩ xinh đẹp, giỏi giang tên Khánh trong Gió qua miền tối sáng có mối tình đẹp với nhà báo Quang. Vai Khánh do diễn viên Minh Hòa đảm nhận, cô rất được khán giả yêu mến. Hiện tại, Minh Hòa vẫn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Hiện tại Minh Hòa là NSND, giữ chức Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội. Năm 2017, ở tuổi 50 nhưng chị vẫn theo học Cao học ngành Nghệ thuật sân khấu tại trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Chị hoàn thành chương trình học của mình khi bước qua tuổi 53. Về cuộc sống hôn nhân, chị không chia sẻ nhiều trên báo chí vì muốn giữ sự bình yên, riêng tư cho gia đình. Nhân vật anh trai cô bác sĩ Khánh là bác sĩ Hưng, do nam diễn viên Trọng Trinh thể hiện. Sau hơn 20 năm, Trọng Trinh chuyển qua công tác đạo diễn nhiều hơn. Anh là người đứng sau thành công của nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích như Cầu vồng tình yêu; Ban mai xanh; Tình yêu không hẹn trước; Zippo, mù tạt; Cả một đời ân oán... Mới đây nhất trong năm 2019, anh có vai diễn ông bố hiền lành trong phim Nàng dâu order, đóng cùng nghệ sĩ Minh Vượng (vai mẹ). Giống như nhiều nghệ sĩ miền Bắc khác, Trọng Trinh kín tiếng về đời tư. Năm 2010, anh kết hôn lần hai với người vợ hiện tại, kém 16 tuổi. Cuộc sống của nam diễn viên bình yên bên vợ dù cả hai không có con. Trong cuộc hôn nhân trước, Trọng Trinh có 2 người con trai riêng. Trong phim Gió qua miền tối sáng, nghệ sĩ Phương Thanh đảm nhận vai người vợ của bác sĩ Hưng (Trọng Trinh). Nghệ sĩ qua đời năm 2009 sau cơn tai biến mạch máu não. Lúc sinh thời, NSND Phương Thanh kết hôn với NSƯT Anh Dũng. Năm 2015, nghệ sĩ Anh Dũng qua đời vì bị tai biến mạch máu não giống như người vợ quá cố. Vai Hậu "sida" gắn liền với sự nghiệp diễn xuất của diễn viên Linh Huệ nhờ thành công từ bộ phim. Đây là nhân vật lấy nhiều nước mắt của khán giả nhất. Sau vai diễn này, Linh Huệ ít tham gia đóng phim, chị chủ yếu công tác trong đoàn kịch nói. Gần đây chị trở lại màn ảnh nhỏ với vai người mẹ kế trong phim Bánh đúc có xương. Sau hơn 20 năm, Linh Huệ vẫn giữ được nét đẹp hiền hậu, mộc mạc như ngày nào.Nữ diễn viên "Gió qua miền tối sáng" sống hạnh phúc bên ông xã làm nghề kinh doanh và 2 người con. Chị tập trung cho cuộc sống gia đình. Năm 16 tuổi, Yến Vy vào vai em gái nhà báo Quang (Lê Tuấn Anh) trong phim Gió qua miền tối sáng. Yến Vy từng giành ngôi Á hậu tại cuộc thi Triển vọng điện ảnh do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức. Tuy nhiên, Yến Vy trải qua scandal sốc nhất trong sự nghiệp vào năm 2005. Hiện tại, nữ diễn viên kiêm ca sĩ thỉnh thoảng vẫn trở lại showbiz nhưng cuộc sống của cô chủ yếu vẫn là ở bên Mỹ. Trong một lần chia sẻ với báo chí, Yến Vy cho biết cuộc sống hiện tại của chị bình yên. Ông xã rất yêu thương, lo lắng cho vợ. Một thời gian sang Mỹ, chị làm người dẫn chương trình cho một đài Việt ngữ. Hiện giờ, chị chỉ tập trung cho việc đi hát, vấn đề kinh tế trong gia đình đã có ông xã. Xem video "Diễn viên lẳng lơ nhất kể chuyện 4 lần đò". Nguồn Youtube:

