Dàn con nuôi của Hoài Linh: Người chìm nghỉm, kẻ lao dốc thảm hại

Hoài Lâm là người con nuôi được danh hài Hoài Linh o bế nhất. Không chỉ trực tiếp chỉ dạy Hoài Lâm, Hoài Linh còn nhờ Đàm Vĩnh dạy dỗ. Đến năm 19 tuổi, Hoài Lâm vụt sáng thành sao. Ảnh: Saostar Khi nổi tiếng, Hoài Lâm không đi theo con đường dòng nhạc quê hương cũng như vướng scandal yêu sớm, bỏ bê sự nghiệp. Hoài Linh đã nhiều lần khuyên bảo Hoài Lâm nhưng bất thành. Ảnh: Tiền Phong Sau thời gian hoạt động nghệ thuật mờ nhạt, năm 2018, con nuôi của Hoài Linh đột ngột nghỉ hát 2 năm để nghỉ ngơi, trau dồi giọng hát. Ảnh: Zing Từ năm 2018- 2019, Hoài Lâm bị suy sụp tinh thần. Để kiếm sống và có trải nghiệm mới, anh làm lái xe. Chỉ đến khi lấy lại tinh thần, anh mới trở lại showbiz. Ảnh: Zing Những tưởng Hoài Lâm sẽ tập trung vào sự nghiệp khi trở lại vào năm 2019 thì đến đầu năm 2020, anh lại về quê ở ẩn. Hoài Lâm lánh xa showbiz có lẽ một phần vì hôn nhân của anh và Bảo Ngọc tan vỡ. Mới đây, cặp đôi xác nhận chia tay sau 9 năm gắn bó. Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho Hoài Lâm khi anh sớm nổi tiếng nhưng lại trượt dài trong scandal khiến tên tuổi xuống dốc không phanh. Ngoài Hoài Lâm, Hoài Linh còn nhận Cao Hữu Thiên làm con nuôi. 6 năm trước, Cao Hữu Thiên được góp giọng trong đêm chung kết Gương mặt thân quen nhờ Hoài Linh làm giám khảo. Ảnh: Tiền Phong Khi biểu diễn trực tiếp, Cao Hữu Thiên bị cư dân mạng chê hát chênh, phô, đuối hơi, phá hit Hồ Quỳnh Hương. Trước những ý kiến trái chiều, Cao Hữu Thiên giải thích rằng do vấn đề di chuyển trên sân khấu, không nghe được nhạc khiến cho anh bị trễ nhịp. Ảnh: Yan Hoài Linh nhanh chóng khuyên Cao Hữu Thiên mở lại trang cá nhân để đọc góp ý của khán giả. Trước lời chỉ dạy của Hoài Linh, Cao Hữu Thiên khẳng định anh sẽ duy trì đam mê ca hát. Khi "The Winner Is" 2014 khởi động, nam ca sĩ bất ngờ tuyên bố không tham gia như dự kiến vì không muốn ảnh hưởng thêm đến danh tiếng của Hoài Linh. Trong 6 năm qua, con trai nuôi của danh hài Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, Cao Thiên Hữu chưa có dấu ấn ở thị trường âm nhạc lẫn sân khấu. Bên cạnh đó, anh khá vất vả mưu sinh. Tháng 4/2020, nam ca sĩ bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm và bể xương gò má sau tai nạn giao thông trong lúc đi giao hàng. Hoa hậu Phạm Hương cũng là con nuôi Hoài Linh. Người đẹp cho biết nam danh hài đã tận tình giúp đỡ cô trong khoảng thời gian mới lập nghiệp. Phạm Hương còn chia sẻ bố nuôi chưa bao giờ cho cô tiền nhưng những lúc cô cần lời khuyên, Hoài Linh lại luôn gọi điện chỉ dạy. Ảnh: Em Đẹp Trong những năm trở lại đây, Phạm Hương liên tục vướng ồn ào đời tư. Thậm chí, khi đã sang Mỹ, nàng hoa hậu gốc Hải Phòng vẫn tiếp tục dính lùm xùm như bí mật sinh con đầu lòng, sai từ vựng tiếng Anh căn bản. Sau loạt ồn ào, Phạm Hương tỏ ra kín tiếng hơn. Mời quý độc giả xem video "Hoài Lâm hát Hoa nở không màu". Nguồn Youtube/ Nguyễn Minh Cường

Hoài Lâm là người con nuôi được danh hài Hoài Linh o bế nhất. Không chỉ trực tiếp chỉ dạy Hoài Lâm, Hoài Linh còn nhờ Đàm Vĩnh dạy dỗ. Đến năm 19 tuổi, Hoài Lâm vụt sáng thành sao. Ảnh: Saostar Khi nổi tiếng, Hoài Lâm không đi theo con đường dòng nhạc quê hương cũng như vướng scandal yêu sớm, bỏ bê sự nghiệp. Hoài Linh đã nhiều lần khuyên bảo Hoài Lâm nhưng bất thành. Ảnh: Tiền Phong Sau thời gian hoạt động nghệ thuật mờ nhạt, năm 2018, con nuôi của Hoài Linh đột ngột nghỉ hát 2 năm để nghỉ ngơi, trau dồi giọng hát. Ảnh: Zing Từ năm 2018- 2019, Hoài Lâm bị suy sụp tinh thần. Để kiếm sống và có trải nghiệm mới, anh làm lái xe. Chỉ đến khi lấy lại tinh thần, anh mới trở lại showbiz. Ảnh: Zing Những tưởng Hoài Lâm sẽ tập trung vào sự nghiệp khi trở lại vào năm 2019 thì đến đầu năm 2020, anh lại về quê ở ẩn. Hoài Lâm lánh xa showbiz có lẽ một phần vì hôn nhân của anh và Bảo Ngọc tan vỡ. Mới đây, cặp đôi xác nhận chia tay sau 9 năm gắn bó. Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho Hoài Lâm khi anh sớm nổi tiếng nhưng lại trượt dài trong scandal khiến tên tuổi xuống dốc không phanh. Ngoài Hoài Lâm, Hoài Linh còn nhận Cao Hữu Thiên làm con nuôi. 6 năm trước, Cao Hữu Thiên được góp giọng trong đêm chung kết Gương mặt thân quen nhờ Hoài Linh làm giám khảo. Ảnh: Tiền Phong Khi biểu diễn trực tiếp, Cao Hữu Thiên bị cư dân mạng chê hát chênh, phô, đuối hơi, phá hit Hồ Quỳnh Hương. Trước những ý kiến trái chiều, Cao Hữu Thiên giải thích rằng do vấn đề di chuyển trên sân khấu, không nghe được nhạc khiến cho anh bị trễ nhịp. Ảnh: Yan Hoài Linh nhanh chóng khuyên Cao Hữu Thiên mở lại trang cá nhân để đọc góp ý của khán giả. Trước lời chỉ dạy của Hoài Linh, Cao Hữu Thiên khẳng định anh sẽ duy trì đam mê ca hát. Khi "The Winner Is" 2014 khởi động, nam ca sĩ bất ngờ tuyên bố không tham gia như dự kiến vì không muốn ảnh hưởng thêm đến danh tiếng của Hoài Linh. Trong 6 năm qua, con trai nuôi của danh hài Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, Cao Thiên Hữu chưa có dấu ấn ở thị trường âm nhạc lẫn sân khấu. Bên cạnh đó, anh khá vất vả mưu sinh. Tháng 4/2020, nam ca sĩ bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm và bể xương gò má sau tai nạn giao thông trong lúc đi giao hàng. Hoa hậu Phạm Hương cũng là con nuôi Hoài Linh. Người đẹp cho biết nam danh hài đã tận tình giúp đỡ cô trong khoảng thời gian mới lập nghiệp. Phạm Hương còn chia sẻ bố nuôi chưa bao giờ cho cô tiền nhưng những lúc cô cần lời khuyên, Hoài Linh lại luôn gọi điện chỉ dạy. Ảnh: Em Đẹp Trong những năm trở lại đây, Phạm Hương liên tục vướng ồn ào đời tư. Thậm chí, khi đã sang Mỹ, nàng hoa hậu gốc Hải Phòng vẫn tiếp tục dính lùm xùm như bí mật sinh con đầu lòng, sai từ vựng tiếng Anh căn bản. Sau loạt ồn ào, Phạm Hương tỏ ra kín tiếng hơn. Mời quý độc giả xem video "Hoài Lâm hát Hoa nở không màu". Nguồn Youtube/ Nguyễn Minh Cường