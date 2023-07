Dàn "bạn trai tin đồn" của 4 cô gái nhóm BlackPink

Là thành viên nhóm BlackPink, Lisa bị đồn yêu Frederic Arnault từ đầu tháng 7. Người yêu tin đồn của nữ ca sĩ là con trai của tỷ phú giàu nhất thế giới Bernard Arnault. Theo Tiền Phong, Forbes thống kê giá trị tài sản ròng của ông Bernard Arnault là 222,7 tỷ USD. Ảnh: Dân Việt. Công ty quản lý YG Entertainment từ chối bình luận về tin đồn tình cảm giữa Lisa và Frederic Arnault. Ảnh: Dân Việt. Trước Frederic Arnault, Lisa vướng nghi vấn hẹn hò Taeyong - thành viên nhóm NCT. Ảnh: Tiền Phong. Diễn viên Park Bo Gum cũng là người yêu tin đồn của Lisa. Về phần mình, Lisa chưa từng công khai về bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Ảnh: Hoa Học Trò. Jisoo - thành viên nhóm BlackPink vướng nghi vấn “phim giả tình thật” với Jung Hae In sau khi đóng chung phim Snowdrop. Ảnh: Vietnamnet. Jisoo và Jung Hae In bị soi mặc đồ đôi. Ngoài ra, Jung Hae In từng chia sẻ, anh vẫn giữ chiếc máy bay giấy mà Jisoo đã viết tặng sau khi quay xong Snowdrop. Nam diễn viên cũng thừa nhận, anh bối rối đến mức tim đập loạn xạ khi gặp Jisoo lần đầu. Ảnh: Vietnamnet. Jisoo còn từng bị nghi hẹn hò cầu thủ Son Heung Min. Phía công ty quản lý của Jisoo cho biết, mọi tin đồn tình cảm liên quan đến Jisoo đều không đúng sự thật. Ảnh: Tạp Chí Du Lịch TP.HCM. Rosé - thành viên nhóm nhạc BlackPink và diễn viên Kang Dong Won bị bắt gặp cùng nhau tham dự bữa tiệc của nhà thiết kế Eva Chow. Sau hàng loạt tin đồn, công ty quản lý của Rosé cho biết, tin đồn hẹn hò là không đúng sự thật. Ảnh: VTV. Tin đồn Rosé và J-Hope (BTS) hẹn hò gây xôn xao năm 2022. Nghi vấn được dập tắt khi fan tung loạt bằng chứng tin đồn không có căn cứ. Ảnh: Phụ Nữ Gia Đình. Tháng 6 vừa qua, Jennie lộ ảnh thân mật bên V (thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc BTS) ở Paris, Pháp. Trước tin đồn tình cảm, nữ ca sĩ giữ im lặng. Ảnh: Giao Thông. Tháng 2/2021, trang Dispatch đưa tin độc quyền G-Dragon - Jennie hẹn hò. Công ty chủ quản của cả hai phản hồi rằng họ không thể xác minh bất cứ điều gì liên quan đến tin đồn hẹn hò vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ. Ảnh: Dân Trí. Tối nay, concert của BlackPink sẽ diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Fanpage. Xem video: "Nhã Phương lên đồ, dự định "quẩy" concert BlackPink". Nguồn FBNV

