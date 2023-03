Đàm Vĩnh Hưng xưng “vua” và loạt phát ngôn gây sốc

Việc Đàm Vĩnh Hưng đặt tên cho phim tiểu sử về bản thân là “Hào quang rực rỡ - The King ” (tạm dịch: Hào quang rực rỡ - Vua) đang làm dấy lên những ý kiến trái chiều. Ảnh: Vietnamnet Không ít người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đang thể hiện sự ngông của mình trong cách đặt tên phim. Một số khán giả thắc mắc, nam ca sĩ đã có những cống hiến gì để tự xưng là “vua”. Ảnh: Vietnamnet Trước khi Đàm Vĩnh Hưng xưng "vua", nam ca sĩ đã có nhiều phát ngôn gây sốc. Năm 2018, khi ra mắt MV "Hello", Mr Đàm chia sẻ: “Thời điểm này, tôi sẵn sàng chấp tất cả ca sĩ trẻ, lẫn ca sĩ cùng thời và cả những người nổi tiếng trước tôi, xem họ đã có số huy chương, kỷ niệm chương ở các giải thưởng âm nhạc nhiều bằng tôi chưa?...". Ảnh: Dân Việt "…Riêng với những thứ hạng ảo trên mạng, với tôi nó chẳng là gì hết. Nếu thích, tôi có thể bỏ 100 triệu để thuê người, thuê máy cày view cho mình. Tôi không thiếu tiền nên những chuyện này với tôi chẳng khó chút nào. Nhưng tôi không cần làm những điều đó, vì tôi có khán giả của mình và có cách làm việc riêng”, Dân Việt dẫn lời Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Dân Việt Chi 1,5 tỷ cho trang phục trong MV “Hello”, Đàm Vĩnh Hưng bị antifan chê bài. Anh nhanh chóng đáp trả: “Con nít con nôi, mới có bây lớn mà bày đặt lên giọng như mình am hiểu lắm, kiến thức thì kém mà cứ thích chứng minh. Chú thách con tìm ra được bộ nào dị hợm của chú. Mặc đồ hiệu mà con gọi là trang phục xa rời công chúng? Chú có tiền thì chú mới mua được đồ hiệu con nhé, không giống với bộ đồ y như cái giẻ lau mà các con đang mặc”. Ảnh: Dân Việt Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011, chia sẻ về biệt thự, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định: “Tôi từng ra chiếu chỉ cho chính mình, vào nhà tôi, nếu ai chê chỗ nào, tôi đập ngay chỗ đó. Tôi chăm chút từng viên đá, từng cọng cỏ, bức tranh, ngọn đèn, màu sắc tổng thể của toàn bộ căn nhà, tôi tuyên bố thế để đề ra cho ngôi nhà của tôi phải thật hoàn hảo”. Ảnh: Sức khỏe đời sống Tháng 10/2019, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ clip anh Đoàn Văn Tí say rượu đánh con đồng thời tuyên bố treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát vào mặt người bố này. Phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng bị cho là chợ búa, kích động bạo lực. nh: FBNV Giữa ồn ào, Đàm Vĩnh Hưng phân trần, anh là người có ảnh hưởng với công chúng nhưng lại chọn cách sai pháp luật, làm xao động đến dư luận cũng chỉ vì lòng trắc ẩn dành cho đứa trẻ. Ảnh: FBNV Tháng 4/2019, khi một tài khoản đăng ảnh Đàm Vĩnh Hưng bên ông Nguyễn Hữu Linh - người sàm sỡ bé gái trong thang máy, Mr Đàm dằn mặt, tuyên bố “Đàm Vĩnh Hưng là vùng đất cấm”. Ảnh: FBNV Năm 2013, Mr Đàm bị ném đá vì mặc chiếc áo có tấm biển đề tên bác sĩ Cát Tường khiến nhiều người nhớ tới vụ bác sĩ thẩm mỹ vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng. Trước những ý kiến trái chiều, Mr Đàm phát ngôn gây sốc: “Ai không hiểu, đang chỉ trích, chửi bới tôi, tôi xin nhắn nhủ họ: cách tốt nhất để một ai đó chìm vào quên lãng, là đừng bao giờ thèm đả động đến họ. Được mọi người quan tâm, tôi thấy mình đang hot hơn bao giờ hết trong suốt 16 năm qua”. Ảnh: Đời sống pháp luật Xem video: "Con trai Đàm Vĩnh Hưng nghịch đàn". Nguồn FBNV

