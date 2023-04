Cuộc sống của vợ chồng Thủy Tiên sau ồn ào với bà Phương Hằng

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Kết luận ghi nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 bị hại do bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm gây ra. Trong đó, Thủy Tiên - Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin Cách đây 2 năm, bà Phương Hằng livestream bàn luận chuyện từ thiện của Thủy Tiên. Sau đó, nữ ca sĩ cùng chồng ra tận ngân hàng để sao kê. Ảnh: Dân Việt Liên quan đến ồn ào từ thiện, tháng 1/2022, Thủy Tiên được minh oan. Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Huỳnh Trấn Thành (nghệ Trấn Thành), Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa) thiếu minh bạch trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ miền Trung năm 2020. Ảnh: Vietnamnet Mặc ồn ào kêu gọi từ thiện miền Trung năm 2020, Thủy Tiên và Công Vinh vẫn làm việc thiện. Tháng 6/2022, cả hai trao tặng một ngôi nhà tình thương ở Bến Tre. Ảnh: FBNV Thủy Tiên - Công Vinh đi từ thiện mùa vu lan tháng 8/2022. Ảnh: FBNV Tháng 10/2022, Công Vinh chia sẻ hình ảnh Thủy Tiên trèo đèo lội suối về quê chồng ở miền Trung làm từ thiện. Nữ ca sĩ có mặt ở huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An, trao tặng số tiền 360 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà mới cho 6 hộ gia đình mất nhà vì siêu bão Noru. Ảnh: FBNV 2 năm qua, chồng con vẫn luôn là hậu phương vững chắc của Thủy Tiên. Ảnh: FBNV Giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” hạnh phúc chăm sóc chồng con. Ảnh: FBNV Thủy Tiên - Công Vinh thi thoảng đi du lịch. Cặp đôi ngắm ngọn núi tuyết nằm trên dãy Himalaya ở Tây Tạng hồi tháng 2/2023. Ảnh: FBNV Thi thoảng, Thủy Tiên tham gia sự kiện giải trí. Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ đến chúc mừng Trấn Thành ra mắt phim tháng 1/2023. Ảnh: FBNV Thủy Tiên vẫn chưa tung sản phẩm âm nhạc sau 3 năm vắng bóng. Ảnh: FBNV Xem video: "Thủy Tiên hát Giấc mơ tuyết trắng tại phòng trà". Nguồn FBNV

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Kết luận ghi nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 bị hại do bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm gây ra. Trong đó, Thủy Tiên - Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin Cách đây 2 năm, bà Phương Hằng livestream bàn luận chuyện từ thiện của Thủy Tiên. Sau đó, nữ ca sĩ cùng chồng ra tận ngân hàng để sao kê. Ảnh: Dân Việt Liên quan đến ồn ào từ thiện, tháng 1/2022, Thủy Tiên được minh oan . Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Huỳnh Trấn Thành (nghệ Trấn Thành), Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa) thiếu minh bạch trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ miền Trung năm 2020. Ảnh: Vietnamnet Mặc ồn ào kêu gọi từ thiện miền Trung năm 2020, Thủy Tiên và Công Vinh vẫn làm việc thiện. Tháng 6/2022, cả hai trao tặng một ngôi nhà tình thương ở Bến Tre. Ảnh: FBNV Thủy Tiên - Công Vinh đi từ thiện mùa vu lan tháng 8/2022. Ảnh: FBNV Tháng 10/2022, Công Vinh chia sẻ hình ảnh Thủy Tiên trèo đèo lội suối về quê chồng ở miền Trung làm từ thiện. Nữ ca sĩ có mặt ở huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An, trao tặng số tiền 360 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà mới cho 6 hộ gia đình mất nhà vì siêu bão Noru. Ảnh: FBNV 2 năm qua, chồng con vẫn luôn là hậu phương vững chắc của Thủy Tiên. Ảnh: FBNV Giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” hạnh phúc chăm sóc chồng con. Ảnh: FBNV Thủy Tiên - Công Vinh thi thoảng đi du lịch. Cặp đôi ngắm ngọn núi tuyết nằm trên dãy Himalaya ở Tây Tạng hồi tháng 2/2023. Ảnh: FBNV Thi thoảng, Thủy Tiên tham gia sự kiện giải trí. Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ đến chúc mừng Trấn Thành ra mắt phim tháng 1/2023. Ảnh: FBNV Thủy Tiên vẫn chưa tung sản phẩm âm nhạc sau 3 năm vắng bóng. Ảnh: FBNV Xem video: "Thủy Tiên hát Giấc mơ tuyết trắng tại phòng trà". Nguồn FBNV