Đàm Vĩnh Hưng khoe ảnh cưới, “ngã ngửa” trước danh tính cô dâu

Mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng công khai khoe "ảnh cưới" tình tứ bên một cô dâu bí ẩn. Cô dâu với gương mặt bị "bỏ trống" càng khiến dân tình tò mò về danh tính "vợ tương lai" của nam ca sĩ. Ảnh: FBNV. Không để mọi người phải "đoán già đoán non", trong phần chia sẻ của mình, "ông hoàng nhạc Việt" khiến fan vô cùng bất ngờ và thích thú khi biết sự thật phía sau bức "ảnh cưới" của mình. Theo đó, giọng ca "Say tình" tiết lộ, anh sẽ tổ chức buổi họp fan vào ngày hôm nay (26/5) tại phòng trà. Ai cũng có thể trở thành "vợ tương lai" của Đàm Vĩnh Hưng bởi tại đây, nam ca sĩ đã dựng sẵn mô hình để fan có thể "chụp ảnh cưới" với mình. Giọng ca U50 còn nhắn nhủ "vợ tương lai" nhớ trang điểm thật đẹp để có bức ảnh cưới ưng í. Sự thật đã rõ, các fan quay lại nhiệm vụ tích cực "đẩy thuyền" điên đảo cho Đàm Vĩnh Hưng và "người tình trong mộng" Mỹ Tâm. Nam ca sĩ còn không ngần ngại nhấn "Like" khi một dân mạng đăng ảnh M.r Đàm nắm tay Mỹ Tâm trên sân khấu, kèm theo dòng bình luận: "Khỏi cần quảng cáo ai cũng biết - đây là vợ tương lai của anh". Một thành viên khác thậm chí còn ghép ảnh "chú rể" Đàm Vĩnh Hưng rạng rỡ bên "cô dâu" Mỹ Tâm vô cùng xinh đẹp. Trong số những người mà Đàm Vĩnh Hưng phải lòng, Mỹ Tâm là nữ ca sĩ mà anh công khai dành nhiều tình cảm. Tuy nhiên cho tới hiện tại, đường tình duyên của "ông hoàng nhạc Việt" được xem là vẫn khá bí ẩn? Mr. Đàm tiết lộ từng yêu rất nhiều người, từ doanh nhân, người bình thường và cả những nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng tất cả đều tan vỡ rất nhanh. Ở đội tuổi U50, Đàm Vĩnh Hưng vẫn "phòng không".

