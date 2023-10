Đàm Vĩnh Hưng được tặng bó hoa tiền “khủng“

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng khiến người xem trầm trồ khi khoe bó hoa toàn tiền 500 nghìn đồng được fan tặng sinh nhật. Theo đó, giọng ca "Say tình" chia sẻ: "Cần các fan đếm và kiểm tra, làm chứng giùm Hưng tổng cộng bao nhiêu cành hoa nha! Cảm ơn bó hoa của Buôn Ma Thuột. Vì đang đi chung với người “ngay thẳng" Vũ Hà nên cũng có hơi “ren rén" tí ạ!". Đây không phải lần đầu tiên Mr Đàm được fan tặng những món quà "khủng". Trước đó, nam ca sĩ từng nhận được món quà sinh nhật là bó hoa "khổng lồ" được trang trí bằng toàn tiền USD. Được biết, đây là món quà mừng sinh nhật sớm do gia đình một người em thân thiết ở Buôn Ma Thuột dành tặng cho "ông hoàng nhạc Việt". Giọng ca sinh năm 1971 còn từng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước hộp quà của một fan giấu tên tặng, bên trong đựng những cục tiền mặt đều có mệnh giá 500 nghìn đồng. Đàm Vĩnh Hưng cho biết tổng số tiền trong hộp quà là 2,5 tỷ đồng sau khi đã kiểm đếm. Năm 2012, trong một lần biểu diễn tại Hà Nội, giọng ca 7X có kỷ niệm khó quên khi được một người hâm mộ 4 lần lên sân khấu tặng dây chuyền, đồng hồ đắt giá… Ảnh: Sức khỏe và đời sống. Đàm Vĩnh Hưng cũng gây choáng khi được một fan giấu tên tặng một chiếc nhẫn kim cương "siêu to" và một chữ H được chế tác tinh xảo làm quà sinh nhật. Vào dịp sinh nhật năm 2018, "ông hoàng nhạc Việt" tiết lộ được tặng bức tranh mạ vàng có bài thơ 6 câu lục bát được nghệ nhân sáng tác dựa vào tên của nam ca sĩ. Chủ nhân của món quà là một đôi vợ chồng doanh nhân nổi tiếng. Ảnh: Sức khỏe và đời sống. Trong một chuyến lưu diễn ở Mỹ năm 2019, nam ca sĩ còn từng được một ông chủ tiệm vàng nổi tiếng tặng chiếc lắc vàng và dây chuyền có gắn logo Mr Đàm. Chiếc bánh kem dát 100 chỉ vàng, in hình rồng mà Đàm Vĩnh Hưng nhận được trong ngày sinh nhật lần thứ 43 từng được anh tiết lộ là quà của một người đàn ông hơn anh 2 tuổi. Tên người đó cũng bắt đầu là chữ H.Xem video: "Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai". Nguồn Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng khiến người xem trầm trồ khi khoe bó hoa toàn tiền 500 nghìn đồng được fan tặng sinh nhật. Theo đó, giọng ca "Say tình" chia sẻ: "Cần các fan đếm và kiểm tra, làm chứng giùm Hưng tổng cộng bao nhiêu cành hoa nha! Cảm ơn bó hoa của Buôn Ma Thuột. Vì đang đi chung với người “ngay thẳng" Vũ Hà nên cũng có hơi “ren rén" tí ạ!". Đây không phải lần đầu tiên Mr Đàm được fan tặng những món quà "khủng". Trước đó, nam ca sĩ từng nhận được món quà sinh nhật là bó hoa "khổng lồ" được trang trí bằng toàn tiền USD. Được biết, đây là món quà mừng sinh nhật sớm do gia đình một người em thân thiết ở Buôn Ma Thuột dành tặng cho "ông hoàng nhạc Việt". Giọng ca sinh năm 1971 còn từng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước hộp quà của một fan giấu tên tặng, bên trong đựng những cục tiền mặt đều có mệnh giá 500 nghìn đồng. Đàm Vĩnh Hưng cho biết tổng số tiền trong hộp quà là 2,5 tỷ đồng sau khi đã kiểm đếm. Năm 2012, trong một lần biểu diễn tại Hà Nội, giọng ca 7X có kỷ niệm khó quên khi được một người hâm mộ 4 lần lên sân khấu tặng dây chuyền, đồng hồ đắt giá… Ảnh: Sức khỏe và đời sống. Đàm Vĩnh Hưng cũng gây choáng khi được một fan giấu tên tặng một chiếc nhẫn kim cương "siêu to" và một chữ H được chế tác tinh xảo làm quà sinh nhật. Vào dịp sinh nhật năm 2018, " ông hoàng nhạc Việt " tiết lộ được tặng bức tranh mạ vàng có bài thơ 6 câu lục bát được nghệ nhân sáng tác dựa vào tên của nam ca sĩ. Chủ nhân của món quà là một đôi vợ chồng doanh nhân nổi tiếng. Ảnh: Sức khỏe và đời sống. Trong một chuyến lưu diễn ở Mỹ năm 2019, nam ca sĩ còn từng được một ông chủ tiệm vàng nổi tiếng tặng chiếc lắc vàng và dây chuyền có gắn logo Mr Đàm. Chiếc bánh kem dát 100 chỉ vàng, in hình rồng mà Đàm Vĩnh Hưng nhận được trong ngày sinh nhật lần thứ 43 từng được anh tiết lộ là quà của một người đàn ông hơn anh 2 tuổi. Tên người đó cũng bắt đầu là chữ H. Xem video: "Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai". Nguồn Đàm Vĩnh Hưng