Đàm Thu Trang khoe nhan sắc mặn mà sau nghi vấn bầu bí

4 ngày sau đám hỏi với Cường Đô la, Đàm Thu Trang khoe ảnh tụ tập bạn bè dịp cuối năm. Không ít người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc mặn mà của người đẹp dân tộc Tày giữa nghi vấn bầu bí. Ảnh: FBNV Trước đó, trong lễ ăn hỏi với bạn trai doanh nhân, Đàm Thu Trang lộ rõ vòng 2 nhô cao. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn vợ sắp cưới của Cường Đô la bầu bí. Ảnh: Zing Sở dĩ Đàm Thu Trang bị nghi có tin vui vì lâu nay, cô sở hữu thân hình mảnh mai. Ngoài ra, gần đây, Đàm Thu Trang bất ngờ than thở đang tăng cân. Ảnh: Ngôi sao Lễ ăn hỏi giữa Cường Đô la và Đàm Thu Trang được dư luận quan tâm. Ngoài đôi uyên ương, dân mạng còn đổ dồn sự chú ý vào những bóng hồng cũ của Cường Đô la, trong đó có Hồ Ngọc Hà. Theo đó, trong ngày chồng cũ đi hỏi vợ, Hà Hồ khoe ảnh đi tập yoga kèm tâm tư bày tỏ vẫn ổn. Không thể giữ im lặng khi bị dân mạng bàn tán, so sánh sau thông tin ăn hỏi của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà buộc phải lên tiếng. "Ai hạnh phúc hãy vui dùm, có gì đâu phải so sánh", cô đáp trả. Ảnh: Tiền Phong Hạ Vi - bạn gái cũ của Cường Đô la lại vướng nghi vấn bầu bí, sinh con sau khi lộ vòng 2 lùm lùm, mặt bầu bĩnh. Ảnh: Ngôi sao Đáng chú ý, trong ngày tình cũ đi hỏi vợ, Hạ Vi khoe lời tỏ tình của một chàng trai. Ảnh: Instagram Theo Ngôi sao, Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4/2019. Vốn kín tiếng, đôi uyên ương được cho là đang lặng lẽ chuẩn bị cho đám cưới. Ảnh: FBNV Xem video "Đàm Thu Trang khoe ảnh Cường Đô la". Nguồn Youtube/vtc

4 ngày sau đám hỏi với Cường Đô la, Đàm Thu Trang khoe ảnh tụ tập bạn bè dịp cuối năm. Không ít người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc mặn mà của người đẹp dân tộc Tày giữa nghi vấn bầu bí. Ảnh: FBNV Trước đó, trong lễ ăn hỏi với bạn trai doanh nhân, Đàm Thu Trang lộ rõ vòng 2 nhô cao. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn vợ sắp cưới của Cường Đô la bầu bí. Ảnh: Zing Sở dĩ Đàm Thu Trang bị nghi có tin vui vì lâu nay, cô sở hữu thân hình mảnh mai. Ngoài ra, gần đây, Đàm Thu Trang bất ngờ than thở đang tăng cân. Ảnh: Ngôi sao Lễ ăn hỏi giữa Cường Đô la và Đàm Thu Trang được dư luận quan tâm. Ngoài đôi uyên ương, dân mạng còn đổ dồn sự chú ý vào những bóng hồng cũ của Cường Đô la, trong đó có Hồ Ngọc Hà. Theo đó, trong ngày chồng cũ đi hỏi vợ, Hà Hồ khoe ảnh đi tập yoga kèm tâm tư bày tỏ vẫn ổn. Không thể giữ im lặng khi bị dân mạng bàn tán, so sánh sau thông tin ăn hỏi của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà buộc phải lên tiếng. "Ai hạnh phúc hãy vui dùm, có gì đâu phải so sánh", cô đáp trả. Ảnh: Tiền Phong Hạ Vi - bạn gái cũ của Cường Đô la lại vướng nghi vấn bầu bí, sinh con sau khi lộ vòng 2 lùm lùm, mặt bầu bĩnh. Ảnh: Ngôi sao Đáng chú ý, trong ngày tình cũ đi hỏi vợ, Hạ Vi khoe lời tỏ tình của một chàng trai. Ảnh: Instagram Theo Ngôi sao, Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4/2019. Vốn kín tiếng, đôi uyên ương được cho là đang lặng lẽ chuẩn bị cho đám cưới. Ảnh: FBNV Xem video "Đàm Thu Trang khoe ảnh Cường Đô la". Nguồn Youtube/vtc