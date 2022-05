Đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần: Cô dâu, chú rể lộ diện

Chiều tối ngày 8/5, Ngô Thanh Vân - Huy Trần tổ chức hôn lễ. Trước giờ G, cô dâu khoe loạt ảnh tươi cười hết cỡ bên người thân, bạn bè. Ảnh: FBNV Xuân Lan, Nam Trung là hai trong số ít nghệ sĩ tham gia đám cưới của Ngô Thanh Vân. Ảnh: FBNV Ngô Thanh Vân chụp ảnh kỷ niệm cùng nhóm 365 gồm các ca sĩ: Jun Phạm, Will, Isaac và S.T. Ảnh: FBNV Cô dâu chính là bà bầu của nhóm 365. Ảnh: FBNV Các thành viên nhóm 365 khoe ảnh bên Ngô Thanh Vân trước giờ G. Ảnh: FBNV S.T chia sẻ khoảnh khắc nhí nhảnh bên Ngô Thanh Vân. Ảnh: FBNV Nhóm 365 mặc vest may riêng do Ngô Thanh Vân chuẩn bị. Ảnh: FBNV Huy Trần vừa cập nhật loạt ảnh của đàng trai. Ảnh: FBNV Chú rể điển trai, lịch lãm bên bạn bè, người thân. Ảnh: FBNVĐám cưới của Ngô Thanh Vân - Huy Trần diễn ra bên bờ biển ở Đà Nẵng. Ảnh: Saostar Theo Zing, trước khi lễ cưới diễn ra một tiếng, trời mưa nặng hạt. Tuy nhiên, sau 30 phút, mưa tạnh, trời bắt đầu hửng nắng. Ảnh: Zing Không gian hôn lễ ngập tràn hoa tươi. Các khách mời đã "an vị" chuẩn bị chứng kiến giây phút trọng đại của Ngô Thanh Vân. Ảnh: VTC Huy Trần chờ đợi Ngô Thanh Vân xuất hiện. Nàng đả nữ chia sẻ, Huy Trần không biết cô sẽ chọn chiếc váy cưới nào. Ảnh: VTC Xem video "Huy Trần - Ngô Thanh Vân chụp ảnh cưới". Nguồn FBNV

