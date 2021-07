Cuộc sống tái hôn viên mãn của Thành Trung - Thu Phượng

Từ sau khi ly hôn Thành Trung, Thu Phượng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Gần đây, cô chia sẻ việc tái hôn dù cả hai chính thức là vợ chồng từ năm 2020. Ông xã của Thu Phượng tên Yvain De Bake, người Hà Lan. Theo Gia đình xã hội, anh Yvain hơn Thu Phượng 4 tuổi, là giáo viên môn Tự nhiên xã hội và Kỹ thuật tại một trường trung học quốc tế song song công việc thiết kế lập trình tự do. Thu Phượng chia sẻ trên Dân Việt, lý do cô tin tưởng ông xã và chấm dứt cuộc sống mẹ đơn thân: “Yvain là một người đàn ông lịch sự, rất tốt bụng và cực kỳ hiền lành”. Khi gắn bó với Thu Phượng, anh Yvain trở thành người cha thứ hai của bé Zon - con gái riêng của Thu Phượng. Vợ cũ của Thành Trung tâm sự rằng nếu có con chung, vợ chồng cô sẽ đón nhận, còn trước mắt, cả hai cùng có quan điểm sẽ chăm sóc bé Zon. Thu Phượng cho biết, vợ chồng cô và bé Zon hiện tại như một gia đình ruột thịt, máu mủ. MC Thành Trung cũng đã tìm được hạnh phúc. Sau một lần đò, MC Thành Trung hẹn hò Ngọc Hương. Cả hai yêu nhau được 3 năm thì kết hôn. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào tháng 3/2017. Thành Trung và Ngọc Hương đón cặp song sinh Goku và Daino gia nhập tổ ấm vào tháng 2/2020. Nam MC chia sẻ, hai người con trai song sinh là sự may mắn và tự hào của anh. Thành Trung khẳng định, anh còn may mắn bởi con gái đầu lòng rất hiểu anh. Theo Thu Phượng, bé Zon nhận được nhiều tình yêu thương từ gia đình riêng của ba. Dù đã 7 năm bên nhau, có hai con chung, Thành Trung và Ngọc Hương luôn giữ được tình cảm ngọt ngào. Xem MV "Lặng lẽ rời xa nhau" của Thu Phượng. Nguồn: Youtube

