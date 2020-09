Cuộc sống sau khi kết hôn của BTV “Thời sự 19h” Thu Hà

Tháng 11/2019, BTV Thu Hà lấy chồng. Ông xã của cô tên Việt Dũng, làm giáo viên. Ảnh: Zing Đám cưới của Thu Hà - Việt Dũng khiến nhiều người bất ngờ vì cặp đôi kín tiếng trong suốt thời gian hẹn hò. Ảnh: Vietnamnet Việt Dũng vốn là bạn lâu năm của Thu Hà nên cả hai rất hiểu nhau và thông cảm cho công việc của nhau. Ảnh: Dân Việt Sau đám cưới, Thu Hà thi thoảng mới chia sẻ hình ảnh bên chồng cũng như tâm sự cuộc sống hôn nhân. Ảnh: Saostar Hình ảnh cặp đôi đi du lịch sau hôn lễ. Về lý do sống kín tiếng, BTV “Thời sự 19h” cho biết, cô sợ "nói trước, bước không qua" cũng như chồng và gia đình chồng không quen với việc được quan tâm quá mức. Trong lần hiếm hoi chia sẻ cuộc sống hôn nhân, Thu Hà kể lại chuyến trăng mật cùng nhau chinh phục đỉnh núi Ngũ Chỉ Sơn. Nữ MC cho biết, chuyến đi khá khó khăn khiến cô suýt khóc và kéo tụt cả đoàn trong rừng khi trời sập tối. Điều khiến Thu Hà cảm thấy xúc động là sự khích lệ của ông xã. Cô viết: "Thương nhất bạn cùng phòng, giày há mõm, đi chân không leo núi, thồ hết đồ cho bạn Hà, nhưng về vẫn kể rất hồn nhiên: "Lúc trời tối anh sợ lắm, lần đầu tiên anh phải khấn đến thần rừng, xin thần.... cho em về đến nơi an toàn". Thu Hà còn chia sẻ câu chuyện đi chợ nấu nướng nhưng bị chồng mắng yêu vì bị mua đắt. Gần đây, nữ MC khoe những món quà của chồng. "Thấy vợ mua hoa nhiều mà thiếu lọ để cắm hoa, anh chồng bèn bật máy in gốm 3D lên cho vợ chọn kiểu rồi in luôn cho chục chiếc, độc bản, các nghệ nhân bát tràng hơi khó bắt chước", Thu Hà chia sẻ. Có thể thấy, Thu Hà được ông xã rất chiều chuộng. Mời quý độc giả xem video "Thu Hà dẫn chương trình Chào buổi sáng". Nguồn FBNV

