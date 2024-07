Cuộc sống sau ánh hào quang của diễn viên Kiều Anh

Diễn viên Kiều Anh xuất thân là diễn viên múa. Cô được khán giả truyền hình biết đến qua vai Nhung trong bộ phim Phía trước là bầu trời năm 2001. Sau Phía trước là bầu trời, cô đóng loạt phim: Ký ức Điện Biên, Những công dân tập thể, Giọt nước mắt muộn màng, Tình khúc Bạch Dương, Hồ sơ cá sấu, Ngày mai bình yên, Gia đình mình vui bất thình lình. Đầu năm 2024, Kiều Anh nhận cúp Diễn viên truyền hình nổi bật của năm tại lễ vinh danh Nghệ sĩ tiêu biểu năm 2023 và giải Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards. Người đẹp công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và kinh doanh.Kiều Anh làm mẹ đơn thân trong những năm qua. Nữ diễn viên phim Gia đình mình vui bất thình lình cho biết, lý do cô chia tay bố của con trai khi đang mang bầu vì cả hai có quá nhiều mâu thuẫn và không muốn con lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bị đồn tái hôn, Kiều Anh cho hay: "Chưa một lần kết hôn mà cứ bảo tôi tái hôn là sao. Cái nhẫn đạo cụ như này mà cứ bảo đính hôn”. Trên trang cá nhân, Kiều Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường. Nữ diễn viên chia sẻ nhiều hình ảnh bên bạn bè. Kiều Anh giữ tình bạn thân thiết với Thu Nga. Thu Nga chia sẻ trên Znews, hai người duy trì tình bạn thân thiết do cùng làm việc trong ngành múa, hay gặp nhau ở các hội diễn toàn quốc. Kiều Anh hội ngộ các diễn viên phim Phía trước là bầu trời gồm: Hà Hương (vai Nguyệt), Thu Nga (vai Thương) và Trí Đức (vai Nam Khánh). Ở tuổi 42, Kiều Anh vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Cô giữ dáng nhờ tập yoga, múa. Nhan sắc lão hóa ngược của Kiều Anh khiến nhiều người phải ghen tỵ. Xem trailer phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Nguồn VTV Go

Diễn viên Kiều Anh xuất thân là diễn viên múa. Cô được khán giả truyền hình biết đến qua vai Nhung trong bộ phim Phía trước là bầu trời năm 2001. Sau Phía trước là bầu trời, cô đóng loạt phim: Ký ức Điện Biên, Những công dân tập thể, Giọt nước mắt muộn màng, Tình khúc Bạch Dương, Hồ sơ cá sấu, Ngày mai bình yên, Gia đình mình vui bất thình lình. Đầu năm 2024, Kiều Anh nhận cúp Diễn viên truyền hình nổi bật của năm tại lễ vinh danh Nghệ sĩ tiêu biểu năm 2023 và giải Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards. Người đẹp công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và kinh doanh. Kiều Anh làm mẹ đơn thân trong những năm qua. Nữ diễn viên phim Gia đình mình vui bất thình lình cho biết, lý do cô chia tay bố của con trai khi đang mang bầu vì cả hai có quá nhiều mâu thuẫn và không muốn con lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bị đồn tái hôn, Kiều Anh cho hay: "Chưa một lần kết hôn mà cứ bảo tôi tái hôn là sao. Cái nhẫn đạo cụ như này mà cứ bảo đính hôn”. Trên trang cá nhân, Kiều Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường. Nữ diễn viên chia sẻ nhiều hình ảnh bên bạn bè. Kiều Anh giữ tình bạn thân thiết với Thu Nga. Thu Nga chia sẻ trên Znews, hai người duy trì tình bạn thân thiết do cùng làm việc trong ngành múa, hay gặp nhau ở các hội diễn toàn quốc. Kiều Anh hội ngộ các diễn viên phim Phía trước là bầu trời gồm: Hà Hương (vai Nguyệt), Thu Nga (vai Thương) và Trí Đức (vai Nam Khánh). Ở tuổi 42, Kiều Anh vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Cô giữ dáng nhờ tập yoga, múa. Nhan sắc lão hóa ngược của Kiều Anh khiến nhiều người phải ghen tỵ. Xem trailer phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Nguồn VTV Go