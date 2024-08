Cuộc sống làm dâu nhà hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Tháng 10/2022, đám cưới cổ tích của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia diễn ra tại Hà Nội. Đỗ Vinh Quang hiện giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và là một doanh nhân có tiếng. Ảnh: FB My Linh Do Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thay vào đó, người đẹp thường xuyên đồng hành với chồng, đồng thời cô cũng kín tiếng hơn trên mạng xã hội. Ảnh: FB My Linh Do Tháng 7/2023, Hoa hậu Việt Nam 2016 hạ sinh con gái đầu lòng. Khi có con, cuộc sống của nàng hậu có nhiều thay đổi. Ảnh: FB My Linh Do Trước đây, Đỗ Mỹ Linh hướng ngoại, thích giao lưu gặp gỡ, nhưng từ khi có con, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình. Dù có người giúp việc, Đỗ Mỹ Linh vẫn tự tay chăm sóc cho con. Ảnh: FB My Linh Do Cuộc sống của nàng hậu giờ đây tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Ảnh: FB My Linh Do Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong những căn biệt thự sang trọng, tại sự kiện hay những chuyến du lịch xa hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FB My Linh Do Sau hơn 1 năm về chung nhà, Đỗ Mỹ Linh và ông xã ngọt ngào như thuở mới yêu, thi thoảng chia sẻ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân. Ảnh: FB My Linh Do Trong chương trình Bước ngoặt cuộc đời phát sóng tháng 2/2024, Đỗ Mỹ Linh cho biết không hối tiếc khi lấy chồng sớm vì đã gặp đúng người. Sau khi lập gia đình, người đẹp trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Ảnh: FB My Linh Do Đỗ Mỹ Linh hiện sống cùng bà nội và bố mẹ chồng nên gia đình lúc nào cũng đông đúc, vui vẻ. Ảnh: FB My Linh Do Sau khi kết hôn và sinh con, hiện tại cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng và quay trở lại với công việc. Ảnh: FB My Linh Do Đỗ Mỹ Linh có thương hiệu thời trang riêng. Bên cạnh cuộc sống làm vợ, làm mẹ thì nàng hậu cũng dành thời gian cho công việc kinh doanh của mình. Ảnh: FB My Linh Do Vừa có một gia đình hạnh phúc viên mãn, vừa có sự nghiệp thành công, Đỗ Mỹ Linh được xem là một trong những nàng hậu "số hưởng" nhất nhì của showbiz Việt. Ảnh: FB My Linh DoXem video: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tái xuất sau sinh

Tháng 10/2022, đám cưới cổ tích của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia diễn ra tại Hà Nội. Đỗ Vinh Quang hiện giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và là một doanh nhân có tiếng. Ảnh: FB My Linh Do Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thay vào đó, người đẹp thường xuyên đồng hành với chồng, đồng thời cô cũng kín tiếng hơn trên mạng xã hội. Ảnh: FB My Linh Do Tháng 7/2023, Hoa hậu Việt Nam 2016 hạ sinh con gái đầu lòng. Khi có con, cuộc sống của nàng hậu có nhiều thay đổi. Ảnh: FB My Linh Do Trước đây, Đỗ Mỹ Linh hướng ngoại, thích giao lưu gặp gỡ, nhưng từ khi có con, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình. Dù có người giúp việc, Đỗ Mỹ Linh vẫn tự tay chăm sóc cho con. Ảnh: FB My Linh Do Cuộc sống của nàng hậu giờ đây tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Ảnh: FB My Linh Do Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong những căn biệt thự sang trọng, tại sự kiện hay những chuyến du lịch xa hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FB My Linh Do Sau hơn 1 năm về chung nhà, Đỗ Mỹ Linh và ông xã ngọt ngào như thuở mới yêu, thi thoảng chia sẻ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân. Ảnh: FB My Linh Do Trong chương trình Bước ngoặt cuộc đời phát sóng tháng 2/2024, Đỗ Mỹ Linh cho biết không hối tiếc khi lấy chồng sớm vì đã gặp đúng người. Sau khi lập gia đình, người đẹp trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Ảnh: FB My Linh Do Đỗ Mỹ Linh hiện sống cùng bà nội và bố mẹ chồng nên gia đình lúc nào cũng đông đúc, vui vẻ. Ảnh: FB My Linh Do Sau khi kết hôn và sinh con, hiện tại cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng và quay trở lại với công việc. Ảnh: FB My Linh Do Đỗ Mỹ Linh có thương hiệu thời trang riêng. Bên cạnh cuộc sống làm vợ, làm mẹ thì nàng hậu cũng dành thời gian cho công việc kinh doanh của mình. Ảnh: FB My Linh Do Vừa có một gia đình hạnh phúc viên mãn, vừa có sự nghiệp thành công, Đỗ Mỹ Linh được xem là một trong những nàng hậu "số hưởng" nhất nhì của showbiz Việt. Ảnh: FB My Linh Do Xem video: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tái xuất sau sinh