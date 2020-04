Cuộc sống giản dị sau ánh hào quang của Hoài Lâm bên vợ trẻ

Gần đây, Hoài Lâm ít xuất hiện trước công chúng. Theo quản lý, nam ca sĩ về quê chữa bệnh. Thực tế, không ít lần con nuôi Hoài Linh tiết lộ bản thân gặp vấn đề về sức khỏe. Hồi tháng 12/2019, anh nói đang yếu dần, sợ đứng trên sân khấu. Từ khi kết hôn, Hoài Lâm đã chọn cuộc sống bình yên, giản dị bên vợ và các con. Khi còn đi diễn, nam ca sĩ thường xuyên được bà xã tháp tùng. Tình cảm vợ chồng Hoài Lâm dành cho nhau tuy đơn giản nhưng đong đầy yêu thương. Cindy Lư ủng hộ mọi quyết định của Hoài Lâm. Về phần mình, Hoài Lâm luôn che chở cho vợ, thậm chí tạm ngưng sự nghiệp để bảo vệ vợ. Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi sau khi kết hôn vẫn vướng những đồn đoán. Chính sự vắng mặt của Hoài Lâm bên vợ con làm dấy nghi vấn cặp đôi gặp trục trặc. Tuy nhiên, Bảo Ngọc phủ nhận chuyện tình cảm vợ chồng rạn nứt.Bà xã của Hoài Lâm từng giải thích vì gia đình chồng có việc vì vậy nam ca sĩ phải về quê lo giải quyết chuyện gia đình. Về phía mình, Hoài Lâm có những động thái chứng tỏ hôn nhân vẫn hạnh phúc. Anh thường xuyên chia sẻ công việc kinh doanh online của vợ và bày tỏ tình yêu dành cho vợ. "Chúc vợ ngày càng xinh đẹp. Ráng chăm con tốt khi chồng không có nhà. Love you so much", Hoài Lâm viết dịp Lễ tình nhân 2020. Hoài Lâm vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho các con trong khi dưỡng bệnh ở quê. Từ khi có con, Hoài Lâm thay đổi nhiều để có thể chăm sóc, lo lắng cho tổ ấm nhỏ của mình. Người hâm mộ hy vọng sức khỏe của Hoài Lâm sẽ tốt hơn để anh có thể quay trở lại sân khấu. Mời quý độc giả xem video "Hoài Lâm thể hiện ca khúc Trộm nhìn nhau". Nguồn Youtube

