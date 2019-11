Cuộc sống giản dị của Hoài Linh khi thôi vắt sức chạy show

Sau khi hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời là xây nhà thờ Tổ, danh hài Hoài Linh rút hoàn toàn khỏi các game show truyền hình. Anh cho biết tạm thời nghỉ ngơi nhưng vẫn diễn hội chợ, diễn tỉnh. Cách đây không lâu trên trang cá nhân, nam danh hài khoe cuộc sống một ngày không đi quay kèm dòng chú thích: “Mỗi người một sở thích. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Trong clip, anh dẫn đồng nghiệp trong đó có diễn viên hài Cát Phượng đi thăm vườn cây trĩu quả trong nhà thờ Tổ trăm tỷ do tự tay mình chăm sóc. Ảnh cắt clip youtube. Khi không vắt sức chạy show, danh hài Hoài Linh dành phần lớn thời gian ở nhà thờ Tổ để chăm sóc vườn tược, ao cá. Nam nghệ sĩ hài khoe chiến lợi phẩm là đu đủ, quả vả... trong vườn cây trái xum xuê của mình. Niềm vui hằng ngày của Hoài Linh là tưới cây, nhặt cỏ ở đền phủ. Cuộc sống giản dị của Hoài Linh ở tuổi U50 khiến fan ngỡ ngàng. Danh hài từng chia sẻ trên báo Người đưa tin: "Hồi nhỏ, gia đình tôi nghèo lắm, nhà đông anh em nên cả nhà đều vất vả, sau này có một chút, thì cách sống giản dị vẫn in vào máu của tôi rồi. Sống đúng là mình thích lắm, không cần màu mè làm gì cả". Sở hữu nhà thờ Tổ trăm tỷ, cát-sê cao thuộc hàng top nhưng nhà riêng của Hoài Linh lại khá đơn giản, không hào nhoáng. Nội thất, cách trang trí trong căn nhà cũng khá đơn giản. Không gian riêng tư là nơi nghệ sĩ tiếp fan và bạn bè thân thiết. Bữa ăn hằng ngày của Hoài Linh cũng khá giản dị chứ không hề cầu kỳ. Anh thường khoe các món bình dân do mình tự nấu lên trang cá nhân. Ảnh: FBNV. Xem video "Một ngày không đi diễn của Hoài Linh". Nguồn Youtube:

Sau khi hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời là xây nhà thờ Tổ, danh hài Hoài Linh rút hoàn toàn khỏi các game show truyền hình. Anh cho biết tạm thời nghỉ ngơi nhưng vẫn diễn hội chợ, diễn tỉnh. Cách đây không lâu trên trang cá nhân, nam danh hài khoe cuộc sống một ngày không đi quay kèm dòng chú thích: “Mỗi người một sở thích. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Trong clip, anh dẫn đồng nghiệp trong đó có diễn viên hài Cát Phượng đi thăm vườn cây trĩu quả trong nhà thờ Tổ trăm tỷ do tự tay mình chăm sóc. Ảnh cắt clip youtube. Khi không vắt sức chạy show, danh hài Hoài Linh dành phần lớn thời gian ở nhà thờ Tổ để chăm sóc vườn tược, ao cá. Nam nghệ sĩ hài khoe chiến lợi phẩm là đu đủ, quả vả... trong vườn cây trái xum xuê của mình. Niềm vui hằng ngày của Hoài Linh là tưới cây, nhặt cỏ ở đền phủ. Cuộc sống giản dị của Hoài Linh ở tuổi U50 khiến fan ngỡ ngàng. Danh hài từng chia sẻ trên báo Người đưa tin: "Hồi nhỏ, gia đình tôi nghèo lắm, nhà đông anh em nên cả nhà đều vất vả, sau này có một chút, thì cách sống giản dị vẫn in vào máu của tôi rồi. Sống đúng là mình thích lắm, không cần màu mè làm gì cả". Sở hữu nhà thờ Tổ trăm tỷ, cát-sê cao thuộc hàng top nhưng nhà riêng của Hoài Linh lại khá đơn giản, không hào nhoáng. Nội thất, cách trang trí trong căn nhà cũng khá đơn giản. Không gian riêng tư là nơi nghệ sĩ tiếp fan và bạn bè thân thiết. Bữa ăn hằng ngày của Hoài Linh cũng khá giản dị chứ không hề cầu kỳ. Anh thường khoe các món bình dân do mình tự nấu lên trang cá nhân. Ảnh: FBNV. Xem video "Một ngày không đi diễn của Hoài Linh". Nguồn Youtube: