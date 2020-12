Cuộc sống của Xuân Nghi ở Mỹ thế nào trước khi bị nhiễm COVID-19?

Năm 16 tuổi, Xuân Nghi sang Mỹ du học tại Trường đào tạo nghệ sĩ OCHSA (Orange County High School of the Arts). Đây là ngôi trường nằm trong Top các học viện nghệ thuật tốt nhất California và cũng là một trong những trường công uy tín nhất nước Mỹ. Sau đó, Xuân Nghi xuất sắc trở thành 1 trong 30 sinh viên ngành nhạc được nhận vào ngôi trường nổi tiếng University of Southern California (USC - Đại học Nam California) ngành Music Industry (Công nghiệp âm nhạc). Khi còn học trung học ở Mỹ, Xuân Nghi đi diễn cùng một ban nhạc Rock và thường xuyên đi hát quanh bang California. Khi vào đại học, vì học chuyên ngành sản xuất nên trong 5 năm sinh viên cô gần như không biểu diễn. Tốt nghiệp đại học, nữ ca sĩ sinh năm 1994 làm cho một công ty tổ chức biểu diễn ở Mỹ trong nửa năm. Tuy nhiên đam mê ca hát vẫn cháy bỏng nên chỉ đi làm một thời gian ngắn thì Xuân Nghi quyết định về Việt Nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật vào năm 2019 và được khán giả trẻ đón nhận với 3 sản phẩm mới là Summer Night, Umakeme và Không thể hết buồn. Cuối năm 2019 Xuân Nghi sang Mỹ thăm gia đình và bị kẹt lại vì dịch COVID-19. Sáng 21/12/2020, trên trang cá nhân, ca sĩ Xuân Nghi xác nhận dương tính với COVID-19. ''Tôi phải cách ly tại khách sạn vì bệnh viện ở California đã kín chỗ và đến sáng 21/12 được xác nhận mình đã dương tính với COVID-19", Xuân Nghi nói. Hiện tại, sức khoẻ của Xuân Nghi tạm ổn và đã hạ sốt. Trước đó một tháng, Xuân Nghi thực hiện chương trình âm nhạc Giáng sinh cùng cha mình - nhạc sĩ Duy Thoán và bạn trai là Kenny để tặng cho khán giả. Xuân Nghi tên thật là Nguyễn Thị Xuân Nghi, sinh năm 1994 tại Đà Lạt. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật (bố là nhạc sĩ Duy Thoán và mẹ là ca sĩ Minh Ngọc) nên từ nhỏ Xuân Nghi đã được định hướng làm ca sĩ. Không nổi tiếng bằng Xuân Mai lúc nhỏ nhưng Xuân Nghi cũng là một giọng ca nhí để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả từ khi là cô bé 5 tuổi. Năm 9 tuổi, cô phát hành album "Xuân Nghi - Tiếng hát thiên thần nhỏ" và ra liên tiếp 5 album cá nhân trong giai đoạn 2005-2010. Xem video sản phẩm âm nhạc mới của Xuân Nghi. Nguồn Youtube/ Xuân Nghi

