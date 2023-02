Cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh sau khi sinh con thứ 3

Phạm Quỳnh Anh sinh con gái thứ ba Zoey vào tháng 7/2022. Bé là trái ngọt tình yêu của nữ ca sĩ và người yêu giấu mặt. Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh nhiều lần nhắc đến bạn trai dù không tiết lộ danh tính nửa kia. "Tới đâu con cũng bị ba nhét vô đây", nữ ca sĩ chú thích cho bức ảnh của con gái thứ ba. Phạm Quỳnh Anh khoe bạn trai cõng con gái riêng của cô. Nữ ca sĩ từng cho biết nửa kia rất yêu thương các con riêng của cô. Phạm Quỳnh Anh cảm thấy rất may mắn là các con của cô rất thương yêu nửa kia của cô. Tuệ Lâm và Tuệ An - hai con gái lớn của Phạm Quỳnh Anh rất yêu thương bé Zoey. Khoảnh khắc Tuệ Lâm cưng nựng cô em gái nhỏ. Tuệ An cũng vui vẻ khi chơi cùng em gái. Phạm Quỳnh Anh chiều chuộng các con gái. Vì biết Tuệ Lâm thích nhóm Blackpink, Phạm Quỳnh Anh đưa các con sang Thái Lan xem đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc này. Sau khi có con với bạn trai, Phạm Quỳnh Anh vẫn không ngại hội ngộ chồng cũ trong dịp sinh nhật của các con. Phạm Quỳnh Anh từng bật mí, trong một bữa tiệc, bạn trai và chồng cũ của cô có cơ hội gặp nhau. “Cả hai đã biết nhau, cảm thấy không có trở ngại trong cảm xúc”, cô tiết lộ. Phạm Quỳnh Anh dành nhiều thời gian cho bạn trai, các con và bố mẹ. Nữ ca sĩ vẫn thường xuyên hội ngộ các đồng nghiệp thân thiết. Thi thoảng, Phạm Quỳnh Anh đi hát sau khi sinh con thứ ba. Xem MV "Vì anh là gu chị" của Phạm Quỳnh Anh. Nguồn Youtube/ Phạm Quỳnh Anh

