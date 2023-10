Cuộc sống của Kinh Quốc sau 2 năm vợ đại gia bị bắt

Kinh Quốc từng là một trong những diễn viên nổi tiếng của làng phim phía Nam. Tên tuổi của anh gắn liền với những bộ phim đình đám như: Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hướng nghiệp, Dòng đời, Cổng mặt trời... Có sự nghiệp thành công nhưng nam diễn viên sinh năm 1974 lại lận đận trong hôn nhân. Sau chia tay người vợ đầu tiên, Kinh Quốc tái hôn với Lâm Thị Thu Trà - một nữ đại gia người Vũng Tàu cũng từng lập gia đình và có con riêng. Cả hai sau đó có chung một cô con gái. Anh cũng không ít lần chia sẻ về cuộc sống xa xỉ sau khi cưới vợ đại gia với nhiều nhà đất và biệt thự, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Cuộc sống của Kinh Quốc và vợ đại gia gặp "sóng gió" khi tháng 4/2021, bà xã của nam diễn viên bị cơ quan công an bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau ồn ào của vợ, Kinh Quốc chọn cách im lặng. Anh cũng không nhắc gì hay đăng bất cứ hình ảnh nào liên quan đến bà xã để tránh trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nam diễn viên U50 tập trung phát triển kênh giải trí riêng trên YouTube với vai trò diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Tuy vậy, anh cũng từng vướng phải ồn ào vì khai thác quá nhiều đề tài "nhạy cảm". Ngoài chăm chỉ chia sẻ những hình ảnh hậu trường làm phim ngắn, Kinh Quốc còn đăng nhiều dòng status hài hước, tếu táo quanh cuộc sống đời thường. Nam diễn viên bộc bạch: "Mình không than nên một số người nghĩ mình là siêu nhân, chuyện gì cũng giải quyết được. Chẳng qua là mình kiên cường". Kinh Quốc chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho bản thân, tự thấy tay nghề nấu nướng của mình "cũng không đến nỗi tệ".Cuộc sống hiện tại của nam tài tử thế hệ 7X cũng khá giản dị. Anh cũng không ít lần than bị mọi người chê "già" hơn xưa. Những khán giả yêu mến Kinh Quốc mong anh sớm trở lại với những vai diễn trên truyền hình.Xem video: "Cuộc sống của Kinh Quốc ở nhà 6 tỷ". Nguồn Youtube

Kinh Quốc từng là một trong những diễn viên nổi tiếng của làng phim phía Nam. Tên tuổi của anh gắn liền với những bộ phim đình đám như: Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hướng nghiệp, Dòng đời, Cổng mặt trời... Có sự nghiệp thành công nhưng nam diễn viên sinh năm 1974 lại lận đận trong hôn nhân. Sau chia tay người vợ đầu tiên, Kinh Quốc tái hôn với Lâm Thị Thu Trà - một nữ đại gia người Vũng Tàu cũng từng lập gia đình và có con riêng. Cả hai sau đó có chung một cô con gái. Anh cũng không ít lần chia sẻ về cuộc sống xa xỉ sau khi cưới vợ đại gia với nhiều nhà đất và biệt thự, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Cuộc sống của Kinh Quốc và vợ đại gia gặp "sóng gió" khi tháng 4/2021, bà xã của nam diễn viên bị cơ quan công an bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau ồn ào của vợ, Kinh Quốc chọn cách im lặng. Anh cũng không nhắc gì hay đăng bất cứ hình ảnh nào liên quan đến bà xã để tránh trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nam diễn viên U50 tập trung phát triển kênh giải trí riêng trên YouTube với vai trò diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Tuy vậy, anh cũng từng vướng phải ồn ào vì khai thác quá nhiều đề tài "nhạy cảm". Ngoài chăm chỉ chia sẻ những hình ảnh hậu trường làm phim ngắn, Kinh Quốc còn đăng nhiều dòng status hài hước, tếu táo quanh cuộc sống đời thường. Nam diễn viên bộc bạch: "Mình không than nên một số người nghĩ mình là siêu nhân, chuyện gì cũng giải quyết được. Chẳng qua là mình kiên cường". Kinh Quốc chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho bản thân, tự thấy tay nghề nấu nướng của mình "cũng không đến nỗi tệ". Cuộc sống hiện tại của nam tài tử thế hệ 7X cũng khá giản dị. Anh cũng không ít lần than bị mọi người chê "già" hơn xưa. Những khán giả yêu mến Kinh Quốc mong anh sớm trở lại với những vai diễn trên truyền hình. Xem video: "Cuộc sống của Kinh Quốc ở nhà 6 tỷ". Nguồn Youtube