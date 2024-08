Cuộc sống của Hoài Linh trong nhà thờ Tổ nghiệp trăm tỷ

Hoài Linh đang xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai diễn ông Đạo trong phim Làm giàu với ma. Ảnh: Vietnamnet. Những năm qua, Hoài Linh thường xuyên sống trong nhà thờ Tổ nghiệp do anh xây dựng, khánh thành vào năm 2016. Ảnh: Dân Việt. Nhà thờ Tổ nghiệp của Hoài Linh trị giá 100 tỷ. Ảnh: FB Hoài An. Nam nghệ sĩ hài thường tổ chức lễ giỗ Tổ nghề sân khấu ở nhà thờ Tổ 100 tỷ để giới nghệ sĩ và khán giả đến thăm. Ảnh: Arttimes. Khi rảnh rỗi, Hoài Linh tìm niềm vui ở công việc nhà nông trong nhà thờ Tổ nghiệp. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Hoài Linh thích thú mỗi khi thu hoạch rau trái. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Nam nghệ sĩ thử ăn trái me trong vườn. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Hoài Linh không ngại các công việc chăm sóc lợn, gà. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Nam diễn viên hài còn tự tay thu hoạch cá tôm trong ao. Ảnh: Youtube Hoài Linh.Hình ảnh Hoài Linh mò mua bắt ốc cách đây ít năm. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Nam nghệ sĩ hài chế biến các món ăn từ ao, vườn cây. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Hoài Linh đăng tải clip tập gym. Từ năm 2021, sau lùm xùm từ thiện, nam nghệ sĩ không đăng tải hình ảnh cuộc sống trong nhà thờ Tổ nghiệp. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Xem video: "Hoài Linh đáp trả tin đồn qua đời". Nguồn FB Dương Triệu Vũ

Hoài Linh đang xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai diễn ông Đạo trong phim Làm giàu với ma. Ảnh: Vietnamnet. Những năm qua, Hoài Linh thường xuyên sống trong nhà thờ Tổ nghiệp do anh xây dựng, khánh thành vào năm 2016. Ảnh: Dân Việt. Nhà thờ Tổ nghiệp của Hoài Linh trị giá 100 tỷ. Ảnh: FB Hoài An. Nam nghệ sĩ hài thường tổ chức lễ giỗ Tổ nghề sân khấu ở nhà thờ Tổ 100 tỷ để giới nghệ sĩ và khán giả đến thăm. Ảnh: Arttimes. Khi rảnh rỗi, Hoài Linh tìm niềm vui ở công việc nhà nông trong nhà thờ Tổ nghiệp. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Hoài Linh thích thú mỗi khi thu hoạch rau trái. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Nam nghệ sĩ thử ăn trái me trong vườn. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Hoài Linh không ngại các công việc chăm sóc lợn, gà. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Nam diễn viên hài còn tự tay thu hoạch cá tôm trong ao. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Hình ảnh Hoài Linh mò mua bắt ốc cách đây ít năm. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Nam nghệ sĩ hài chế biến các món ăn từ ao, vườn cây. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Hoài Linh đăng tải clip tập gym. Từ năm 2021, sau lùm xùm từ thiện, nam nghệ sĩ không đăng tải hình ảnh cuộc sống trong nhà thờ Tổ nghiệp. Ảnh: Youtube Hoài Linh. Xem video: "Hoài Linh đáp trả tin đồn qua đời". Nguồn FB Dương Triệu Vũ