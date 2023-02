Cuộc sống của diễn viên Trọng Hưng sau 3 năm vướng ồn ào tình ái

Tháng 8/2020, cuộc hôn nhân giữa Trọng Hưng và Âu Hà My gây ồn ào. Hà My tố chồng cũ ngoại tình, đối xử tệ bạc với gia đình vợ. Nam diễn viên phim “Đi qua mùa hạ” phản pháo. Trọng Hưng khẳng định, video “bắt ghen” được Hà My đăng tải bị cắt ghép, cũng như câu chuyện vợ cũ bị sảy thai là không đúng sự thật. Không chịu thua, Hà My tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Ảnh: Zing Tháng 9/2020, Trọng Hưng chia sẻ hàng loạt file ghi âm để tố Hà My đồng thời đưa ra 5 vấn đề cần làm rõ để chứng minh bản thân trong sạch. Sau khi làm rõ các lời tố, Trọng Hưng tuyên bố cho vợ cũ 3 ngày để đính chính các thông tin sai sự thật, nếu không sẽ khởi kiện cô ra tòa. Sau động thái cứng rắn của Trọng Hưng, có thông tin nhà riêng đồng thời là trụ sở công ty của Trọng Hưng bị 2 kẻ xấu tạt sơn vào cửa. Sự việc xảy ra lúc 0h10 ngày 10/9/2020. Ngay sau đó, nam diễn viên trình báo lên công an phường Vĩnh Phúc. Ồn ào giữa Trọng Hưng và vợ cũ cuối cùng cũng lắng xuống khi người trong cuộc chọn cách giữ im lặng. Ảnh: Công lý và xã hội Tháng 10/2020, một cư dân mạng đăng tải clip Trọng Hưng đang giải quyết rắc rối va chạm giao thông. Đáng chú ý, một cô gái đeo khẩu trang xuất hiện bên nam diễn viên. Trước những lời đồn đoán, Trọng Hưng cho biết, cô gái trên xe là cháu ruột của mình. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Sau ồn ào, Trọng Hưng tập trung cho công việc. Nam diễn viên là CEO, đạo diễn của một công ty truyền thông do chính anh sáng lập. Ảnh: FBNV Trọng Hưng thường xuyên chia sẻ hình ảnh miệt mài làm việc bên các nhân viên. Ảnh: FBNVChồng cũ Âu Hà My từng phát tướng. Anh nặng đến gần 90kg. Ảnh: Dân Việt Trọng Hưng tích cực luyện tập thể thao, ăn uống khoa học để giảm cân. Ảnh: FBNV Nam diễn viên sinh năm 1992 được nhiều người nhận xét trông khá “dừ” so với tuổi thật. Ảnh: FBNV Gần đây, Trọng Hưng đăng tải hình ảnh tụ tập bạn bè. Đáng chú ý, một cô gái giấu mặt đang tựa đầu vào vai nam diễn viên. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem tập 22 "Đi qua mùa hạ". Nguồn VTV Giải trí

Tháng 8/2020, cuộc hôn nhân giữa Trọng Hưng và Âu Hà My gây ồn ào. Hà My tố chồng cũ ngoại tình, đối xử tệ bạc với gia đình vợ. Nam diễn viên phim “Đi qua mùa hạ” phản pháo. Trọng Hưng khẳng định, video “bắt ghen” được Hà My đăng tải bị cắt ghép, cũng như câu chuyện vợ cũ bị sảy thai là không đúng sự thật. Không chịu thua, Hà My tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Ảnh: Zing Tháng 9/2020, Trọng Hưng chia sẻ hàng loạt file ghi âm để tố Hà My đồng thời đưa ra 5 vấn đề cần làm rõ để chứng minh bản thân trong sạch. Sau khi làm rõ các lời tố, Trọng Hưng tuyên bố cho vợ cũ 3 ngày để đính chính các thông tin sai sự thật, nếu không sẽ khởi kiện cô ra tòa. Sau động thái cứng rắn của Trọng Hưng, có thông tin nhà riêng đồng thời là trụ sở công ty của Trọng Hưng bị 2 kẻ xấu tạt sơn vào cửa. Sự việc xảy ra lúc 0h10 ngày 10/9/2020. Ngay sau đó, nam diễn viên trình báo lên công an phường Vĩnh Phúc. Ồn ào giữa Trọng Hưng và vợ cũ cuối cùng cũng lắng xuống khi người trong cuộc chọn cách giữ im lặng. Ảnh: Công lý và xã hội Tháng 10/2020, một cư dân mạng đăng tải clip Trọng Hưng đang giải quyết rắc rối va chạm giao thông. Đáng chú ý, một cô gái đeo khẩu trang xuất hiện bên nam diễn viên. Trước những lời đồn đoán, Trọng Hưng cho biết, cô gái trên xe là cháu ruột của mình. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Sau ồn ào, Trọng Hưng tập trung cho công việc. Nam diễn viên là CEO, đạo diễn của một công ty truyền thông do chính anh sáng lập. Ảnh: FBNV Trọng Hưng thường xuyên chia sẻ hình ảnh miệt mài làm việc bên các nhân viên. Ảnh: FBNV Chồng cũ Âu Hà My từng phát tướng. Anh nặng đến gần 90kg. Ảnh: Dân Việt Trọng Hưng tích cực luyện tập thể thao, ăn uống khoa học để giảm cân. Ảnh: FBNV Nam diễn viên sinh năm 1992 được nhiều người nhận xét trông khá “dừ” so với tuổi thật. Ảnh: FBNV Gần đây, Trọng Hưng đăng tải hình ảnh tụ tập bạn bè. Đáng chú ý, một cô gái giấu mặt đang tựa đầu vào vai nam diễn viên. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem tập 22 "Đi qua mùa hạ". Nguồn VTV Giải trí