Cuộc sống của Diễm My 9X sau khi được cầu hôn

Tháng 12/2022, nữ diễn viên Diễm My 9x hạnh phúc khoe được bạn trai Vinh Nguyễn cầu hôn trên khinh khí cầu trong chuyến du lịch ở Australia. Người đẹp đeo nhẫn cầu hôn đính kim cương. Sau màn cầu hôn, Diễm My và bạn trai sánh đôi bên nhau như thường lệ. Đôi uyên ương tham gia các sự kiện giải trí, đi du lịch. Diễm My có những buổi hẹn hò lãng mạn cùng Vinh Nguyễn. Cặp đôi xuất hiện tình tứ trong một đám cưới. Diễm My và Vinh Nguyễn tham gia chạy bộ cùng nhau. Nữ diễn viên khoe ảnh chạy bộ cùng người yêu trong chuyến đi Australia cuối tháng 4/2023. Nói về đám cưới trong tương lai, Diễm My cho biết, cô chưa xác định ngày cụ thể. Theo người đẹp, hôn lễ sẽ diễn ra ấm cúng, chủ yếu mời gia đình, bạn bè thân thiết. Diễm My muốn sinh ít nhất 2 con. "Vì My là con một nên mình hiểu nhất cảm giác đơn độc, không có anh chị em. Vì thế, nếu sau này tổ ấm có thêm thành viên thì ít nhất phải là 2 đứa, chứ không phải 1", cô cho hay. Sau khi được cầu hôn, cuộc sống của Diễm My không có nhiều thay đổi. Cô vẫn tích cực tham gia các sự kiện giải trí, gameshow. Nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng. Cô tự tin khoe ba vòng gợi cảm. Diễm My ngày càng đảm đang. Cô chăm chỉ nấu các món Việt lẫn Âu. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

