Cuộc sống của An Nguy bên người tình đồng giới và con gái

Năm 2018, An Nguy vướng ồn ào tình cảm. Sau đó, cô ở ẩn. Đến cuối năm 2020, An Nguy thông báo tin vui đang mang thai con của cô và người yêu đồng giới Alex. Tháng 3/2021, An Nguy sinh con gái đầu lòng. Nhóc tì nhà An Nguy tên tiếng Việt là Thiên Ý, tên tiếng Anh Shiloh và tên thân mật Bay. An Nguy đăng tải hình ảnh con gái trên trang cá nhân của mình. Ngoài ra, cô còn lập cho ái nữ một trang cá nhân.Con gái An Nguy càng lớn càng đáng yêu. Alex đồng hành cùng An Nguy trong việc chăm sóc con gái. Cặp đôi đăng tải những khoảnh khắc bình yên bên cô công chúa nhỏ của mình. "Một chiếc ảnh gia đình nhân dịp Bay tròn 9 tháng tuổi, về cơ bản là ai cũng đẹp chỉ một người không thấy mặt nên cũng không chắc là có đẹp không nên không dám phát biểu liều. Thôi vui là được rồi", An Nguy chia sẻ trên trang cá nhân. Alex và An Nguy khoe khoảnh khắc đón Tết Nguyên đán. An Nguy chủ yếu sống ở Mỹ. Dịp lễ Tết, cô thường cùng người yêu và con gái về Việt Nam. Hình ảnh An Nguy cùng người yêu và con gái đi du lịch hồi tháng 3.

