Châu Kim Sang vất vả mưu sinh ra sao trước khi nguy kịch?

Người mẫu chuyển giới Châu Kim Sang bị viêm màng não do ung thư xương di căn. Sáng ngày 17/7, cô bước vào ca phẫu thuật quan trọng. Theo mẹ Châu Kim Sang, chi phí phẫu thuật lên tới 70 triệu đồng, vượt ngoài khả năng chi trả của gia đình. Để giúp đỡ nữ người mẫu, không ít sao Việt kêu gọi quyên góp. Gia đình của Châu Kim Sang rất khó khăn. Mẹ của nữ người mẫu chia sẻ trên Zing: "Hai vợ chồng làm nghề trồng rau nhút rồi nhập lên TP.HCM bán. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch nên nhiều chợ đầu mối đóng cửa. Vì thế, chúng tôi phải cắt bỏ hết rau nhút vì không có nơi tiêu thụ. Cả nhà không có thu nhập". Châu Kim Sang vất vả mưu sinh trước khi bị bệnh nặng. Nữ người mẫu từng chia sẻ, năm 18 tuổi, cô từ quê nhà An Giang lên TP HCM sinh sống. Kim Sang bắt đầu từ việc thử đi casting người mẫu. Ngoài ra, cô còn đi bán hàng rong. Nữ người mẫu chuyển giới đi làm ở một xưởng đồ hand-made rồi có nhiều mối quan hệ hơn để đi casting, được book show nên bớt gặp khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, 2 năm qua, do dịch bệnh, thu nhập của Kim Sang giảm sút.Tên tuổi của Kim Sang trong làng người mẫu khá mờ nhạt. Cô từng 2 lần tham gia cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới - Đại sứ hoàn mỹ. Kim Sang lọt top 10 lần đầu tiên và top 15 lần thứ 2. Kim Sang vẫn giữ mối quan hệ với huấn luyện viên của mình - siêu mẫu Minh Tú (thứ ba bên phải). Kim Sang giấu bệnh tình với gia đình. "Khi tôi gọi điện hỏi thăm, con nói mọi thứ vẫn ổn. Tôi không ngờ bệnh của con lại nặng thế này", mẹ Kim Sang chia sẻ. Xem video "Châu Kim Sang tại sự kiện". Nguồn FBNV

Người mẫu chuyển giới Châu Kim Sang bị viêm màng não do ung thư xương di căn. Sáng ngày 17/7, cô bước vào ca phẫu thuật quan trọng. Theo mẹ Châu Kim Sang, chi phí phẫu thuật lên tới 70 triệu đồng, vượt ngoài khả năng chi trả của gia đình. Để giúp đỡ nữ người mẫu, không ít sao Việt kêu gọi quyên góp. Gia đình của Châu Kim Sang rất khó khăn. Mẹ của nữ người mẫu chia sẻ trên Zing: "Hai vợ chồng làm nghề trồng rau nhút rồi nhập lên TP.HCM bán. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch nên nhiều chợ đầu mối đóng cửa. Vì thế, chúng tôi phải cắt bỏ hết rau nhút vì không có nơi tiêu thụ. Cả nhà không có thu nhập". Châu Kim Sang vất vả mưu sinh trước khi bị bệnh nặng. Nữ người mẫu từng chia sẻ, năm 18 tuổi, cô từ quê nhà An Giang lên TP HCM sinh sống. Kim Sang bắt đầu từ việc thử đi casting người mẫu. Ngoài ra, cô còn đi bán hàng rong. Nữ người mẫu chuyển giới đi làm ở một xưởng đồ hand-made rồi có nhiều mối quan hệ hơn để đi casting, được book show nên bớt gặp khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, 2 năm qua, do dịch bệnh, thu nhập của Kim Sang giảm sút. Tên tuổi của Kim Sang trong làng người mẫu khá mờ nhạt. Cô từng 2 lần tham gia cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới - Đại sứ hoàn mỹ. Kim Sang lọt top 10 lần đầu tiên và top 15 lần thứ 2. Kim Sang vẫn giữ mối quan hệ với huấn luyện viên của mình - siêu mẫu Minh Tú (thứ ba bên phải). Kim Sang giấu bệnh tình với gia đình. "Khi tôi gọi điện hỏi thăm, con nói mọi thứ vẫn ổn. Tôi không ngờ bệnh của con lại nặng thế này", mẹ Kim Sang chia sẻ. Xem video "Châu Kim Sang tại sự kiện". Nguồn FBNV