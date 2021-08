“Cưng xỉu” chùm ảnh đáng yêu của con gái ca sĩ Lâm Chấn Khang

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Chấn Khang tiết lộ vợ chồng anh đã có thêm cô con gái gần 2 năm nay. "Tôi xin lỗi vì đã giữ cho riêng mình một bí mật suốt 2 năm nay! Đây là câu chuyện có thật 100% không hề chuẩn bị kịch bản và dàn dựng, mà chính ba mẹ của tôi cũng là những người đứng ngoài cuộc!", Lâm Chấn Khang tiết lộ trên trang cá nhân. Bé tên Tina Bùi, là con thứ ba của Lâm Chấn Khang và Kim Jun See (tên thật là Trần Thị Thùy Dung). Bộ ảnh của Tina Bùi nhận được nhiều lời khen vì nhìn bé rất đáng yêu. Cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ từ đôi mắt to, sống mũi cao và đôi môi chúm chím. Vợ chồng Lâm Chấn Khang đã có với nhau hai cậu con trai trước khi tổ chức hôn lễ hoành tráng vào năm 2019. Hai con trai xuất hiện trong đám cưới của bố mẹ năm 2019. Lâm Chấn Khang và Kim Jun See gắn bó với nhau từ công việc tới cuộc sống. Hai người làm cùng công ty và đã hợp tác với nhau trong nhiều dự án âm nhạc như: "Sóng gió nhân tâm", "Sóng gió truyền kiếp", "Cái xác không hồn", "Người trong giang hồ"… Lâm Chấn Khang được coi là một trong những “ông vua hội chợ” của showbiz Việt. Anh chuyên diễn các show nhỏ lẻ ở các tỉnh Tây Nam Bộ. Xem video "Những nhóc tỳ nhà sao Việt giỏi kiếm tiền". Nguồn Yan

