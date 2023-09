Con trai Vân Dung đóng nhiều phim giờ vàng VTV, ngoài đời thế nào?

Thời gian gần đây, con trai Vân Dung - diễn viên Nguyễn Long Vũ (tên ở nhà là Nhím), tham gia khá nhiều phim giờ vàng của VTV, từ "Gia đình mình vui bất thình lình", "Cuộc chiến không giới tuyến" tới "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do". (Ảnh: VTV) Mặc dù mới chỉ được vào vai phụ nhưng theo Vân Dung, đó là sự nỗ lực rất lớn của con trai. Long Vũ tự đi casting, đi diễn chứ không phiền hà gì đến mẹ. (Ảnh: Dân trí) Long Vũ sinh năm 2001 đã tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh khóa 39 trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh chàng có đam mê nghệ thuật cháy bỏng. (Ảnh: VTV) Khác với vẻ lấc cấc, trẻ trâu trên phim, ngoài đời Long Vũ sở hữu vẻ ngoài nam tính, cao ráo. (Ảnh: Dân trí) Long Vũ được khen là càng lớn càng rắn rỏi, nam tính. Theo chia sẻ của mẹ Vân Dung, Long Vũ người rất tình cảm, biết quan tâm đến mẹ và ông bà. Đi làm thêm có tiền, Long Vũ tặng mẹ dây chuyền vàng, tặng ông bà 10 triệu tiêu tết. (Ảnh: Dân trí) "Nhím rất cá tính, sống tình cảm, hiếu thảo. Đi đâu, ăn gì cũng mua về cho mẹ. Hôm thì ngô xào, hôm thì bánh tráng trộn, hôm thì cháo hay thịt xiên. Đặc biệt, Nhím rất tiết kiệm cho mẹ và biết tiêu tiền”, Vân Dung khen con trai. (Ảnh: FBNV) Mặc dù là con của nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Long Vũ rất giản dị. "Nhím không bao giờ đòi mẹ mua thứ gì cả. Con không biết dùng hàng hiệu, nhiều lần thấy con ít quần áo quá, tôi cho tiền nhưng con không lấy. Con chỉ có hai cái quần và hai đôi giày thay đổi nhau thôi, đưa xe nào con đi xe đó mà không đòi hỏi. Có lần, đôi xăng-đan bị rách, con còn bảo bà mang ra chợ khâu lại để đi tiếp...", nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ với Dân trí. (Ảnh: FBNV) Nguyễn Long Vũ là con trai duy nhất của nghệ sĩ hài Vân Dung và ông xã doanh nhân. (Ảnh: Dân trí)Xem trailer phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do". Nguồn VTV Go

