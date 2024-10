Con trai Trương Quỳnh Anh cao lớn, hứa hẹn thành “nam thần” tương lai

Trương Quỳnh Anh không chỉ được biết đến là một nữ diễn viên tài năng mà còn gây chú ý với cuộc sống mẹ đơn thân hạnh phúc bên cạnh cậu con trai kháu khỉnh tên thường gọi là Sushi. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh Gần đây, hình ảnh con trai Trương Quỳnh Anh mới 12 tuổi, có chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh Sushi có tên thật là Trần Nguyên Cát An, cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh Điều khiến cậu bé trở nên đặc biệt chính là chiều cao đáng nể. Ở tuổi 12, Sushi đã sở hữu chiều cao gần 1m8, vượt xa so với bạn bè cùng trang lứa. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh Nhiều người dự đoán, Sushi hoàn toàn có thể trở thành một "nam thần" trong tương lai. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh Bên cạnh chiều cao ấn tượng, Sushi còn gây chú ý với vẻ ngoài điển trai, đôi mắt sáng và nụ cười tươi. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh Theo Trương Quỳnh Anh, con trai chơi nhiều bộ môn thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng rổ. Cậu bé thần tượng cầu thủ Cristiano Ronaldo. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh Trương Quỳnh Anh cho biết, Sushi không có năng khiếu hát hay diễn xuất như bố mẹ. Ảnh: IG truong_quynhanh Sushi sinh năm 2012, là kết quả cuộc hôn nhân của Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim. Ảnh: IG truong_quynhanh Sau khi cặp đôi ly hôn, Sushi chủ yếu sống cùng mẹ. Ảnh: IG truong_quynhanhXem video "Lý do khiến chuyện tình của Tim - Trương Quỳnh Anh tan vỡ". Nguồn HTV7

