Con trai Trà My Idol lớn bổng, vẫn hài hước đáng yêu

Hình ảnh bé Hayden mới đây được mẹ Trà My khoe trên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ vị cậu bé lớn nhanh như thổi. (Ảnh: FB Trà My Idol) Hayden và anh trai Gia Huy. (Ảnh: FB Trà My Idol) Con trai thứ hai của nữ ca sĩ Trà My Idol sinh năm 2019, tên ở nhà là Hayden. (Ảnh: FB Trà My Idol) Hayden sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm, đôi mắt một mí, giống hệt bố. (Ảnh: FB Trà My Idol) Nét đáng yêu, hóm hỉnh của Hayden hiển hiện qua từng ánh mắt, cử chỉ. (Ảnh: FB Trà My Idol) Cậu bé gây sốt mạng xã hội bởi khuôn mặt nhìn thôi đã thấy hài hước, lém lỉnh. (Ảnh: FB Trà My Idol) Cũng chính vì thế mà Hayden có một lượng fan đông đảo trên mạng xã hội. (Ảnh: FB Trà My Idol) Ngay từ lúc nhỏ, so với các bạn cùng tuổi, Hayden luôn có cân nặng vượt trội. Lên 5 tuổi cậu bé cao trông thấy nhưng vẫn giữ được nét bụ bẫm đáng yêu. (Ảnh: FB Trà My Idol) Mọi biểu cảm của Hayden từ cười, khóc, mếu... đều khiến cư dân mạng thích thú. (Ảnh: FB Trà My Idol) Nét hài hước khiến con trai Trà My trở thành sao nhí được nhiều người yêu mến. (Ảnh: FB Trà My Idol)Xem video "Khoảnh khắc đáng yêu của hai con trai Trà My". Nguồn FB Trà My

