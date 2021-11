Vẻ đáng yêu của con trai Trà My Idol 2 tuổi, nặng hơn 20kg

Nữ ca sĩ Trà My sinh con trai thứ hai vào năm 2019. Vợ chồng cô đặt tên con là Gia Hưng (Hayden). Tháng 7/2021, Trà My chia sẻ bé Hayden nặng 22 kg. Nhiều người khen nữ ca sĩ khéo nuôi con. Trà My chia sẻ, bé Hayden trộm vía tăng cân đều, khỏe mạnh. Ngoài vẻ mũm mĩm, con trai của Trà My còn có gương mặt với nhiều biểu cảm đáng yêu. Trà My thường xuyên đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của bé Hayden. Không ít hình ảnh dìm hàng của bé Hayden được Trà My chia sẻ trên mạng xã hội. Trà My chia sẻ trên Ngôi sao, cô hay chụp, quay lại những khoảnh khắc hài hước, vui vẻ của các con và đăng lên trang cá nhân, fanpage vì các con đã mang đến cho gia đình cô nhiều điều mới mẻ, sự lạc quan, yêu đời và tinh thần tích cực. Từ khi chào đời, bé Hayden trở thành một trong những nhóc tì nhà sao Việt được yêu thích trên mạng xã hội. Gần đây, Trà My cho biết, bé Hayden giảm cân một chút sau khi được bác sĩ khuyên việc thừa cân quá không tốt. Bé Hayden được anh trai rất cưng chiều. Trà My chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu của bé Hayden bên anh trai của cậu nhóc. Con trai thứ hai của Trà My được nhiều người ưu ái gọi là "cây hài nhí" trong dàn nhóc tì nhà sao Việt. Xem video "Khoảnh khắc đáng yêu của hai con trai Trà My". Nguồn FB Trà My

Nữ ca sĩ Trà My sinh con trai thứ hai vào năm 2019. Vợ chồng cô đặt tên con là Gia Hưng (Hayden). Tháng 7/2021, Trà My chia sẻ bé Hayden nặng 22 kg. Nhiều người khen nữ ca sĩ khéo nuôi con. Trà My chia sẻ, bé Hayden trộm vía tăng cân đều, khỏe mạnh. Ngoài vẻ mũm mĩm, con trai của Trà My còn có gương mặt với nhiều biểu cảm đáng yêu. Trà My thường xuyên đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của bé Hayden. Không ít hình ảnh dìm hàng của bé Hayden được Trà My chia sẻ trên mạng xã hội. Trà My chia sẻ trên Ngôi sao, cô hay chụp, quay lại những khoảnh khắc hài hước, vui vẻ của các con và đăng lên trang cá nhân, fanpage vì các con đã mang đến cho gia đình cô nhiều điều mới mẻ, sự lạc quan, yêu đời và tinh thần tích cực. Từ khi chào đời, bé Hayden trở thành một trong những nhóc tì nhà sao Việt được yêu thích trên mạng xã hội. Gần đây, Trà My cho biết, bé Hayden giảm cân một chút sau khi được bác sĩ khuyên việc thừa cân quá không tốt. Bé Hayden được anh trai rất cưng chiều. Trà My chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu của bé Hayden bên anh trai của cậu nhóc. Con trai thứ hai của Trà My được nhiều người ưu ái gọi là "cây hài nhí" trong dàn nhóc tì nhà sao Việt. Xem video "Khoảnh khắc đáng yêu của hai con trai Trà My". Nguồn FB Trà My