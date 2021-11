Con trai càng lớn, Trương Quỳnh Anh càng lão hoá ngược

Con trai đã 9 tuổi và cao lớn gần bằng mẹ thì Trương Quỳnh Anh lại ngày càng trẻ đẹp ra. Sau khi chia tay nam ca sĩ Tim vào năm 2017, Trương Quỳnh Anh nhận nuôi con trai và chú tâm vào việc đóng phim, ca hát. Giọng ca sinh năm 1989 và chồng cũ từng khiến nhiều người khó hiểu khi tuyên bố ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vào thời điểm năm 2017. Thời gian đầu sau ly hôn, Quỳnh Anh thường hay đăng những dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Nhưng dần dần nữ diễn viên "Trói buộc yêu thương" đã lấy lại thăng bằng. Tinh thần thoải mái khiến cho nhan sắc Trương Quỳnh Anh ngày càng thăng hạng. Bà mẹ một con được nhiều người khen trẻ hơn so với lúc cô còn sống với Tim. Không chỉ trẻ đẹp hơn mà Trương Quỳnh Anh còn ngày càng quyến rũ hơn trước. Chụp ảnh cùng con trai nhiều người nhận xét Quỳnh Anh trẻ như chị của bé Cát An. Chia sẻ với Zing, ca sĩ Trương Quỳnh Anh cho biết, sau ly hôn có đồng nghiệp nam theo đuổi cô nhiều năm, nhưng cô không thấy rung động, "Tôi vẫn muốn đẹp hơn, body chuẩn hơn. Vì vậy tôi chăm chỉ tập thể dục. Có sức khỏe, nhan sắc mới có thể làm việc tốt để lo cho bản thân và con trai", Trương Quỳnh Anh chia sẻ trên Zing. Xem video "Lý do khiến chuyện tình của Trương Quỳnh Anh và Tim tan vỡ". Nguồn HTV7

