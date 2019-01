"Con nhà giàu" Jolie Nguyễn khoe chân ngực khiêu khích cánh mày râu

Xuất hiện trên thảm đỏ chung kết The Face Việt Nam 2018 vào tối 30.12, Hoa hậu Jolie Nguyễn diện đầm cắt xẻ táo bạo thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện.



Bộ trang phục ôm sát giúp Jolie Nguyễn khoe được đường cong cơ thể, đặc biệt là vòng 3 nảy nở cùng tấm lưng trần sexy.



Nàng hậu 9X là một trong người đẹp có gu thời trang ổn định, thường xuyên lọt top sao mặc đẹp trong tuần, trong tháng do giới truyền thông bình chọn.



Ngồi trên hàng ghế VIP dành cho khách mời, người đẹp sinh năm 1997 khéo khoe đôi chân dài nuột nà, gợi cảm.



Jolile Nguyễn nổi bật giữa dàn mỹ nhân trên hàng ghế VIP. Cô chăm chú theo dõi buổi trình diễn của các thí sinh The Face Việt Nam.



Cận cảnh nhan sắc đẹp tựa nữ thần của Jolie Nguyễn.



Dù bận rộn với công việc hoạt động nghệ thuật và kinh doanh riêng song Hoa hậu "con nhà giàu" vẫn dành thời gian tham gia các sự kiện trong làng giải trí. Ngoài biệt danh "Hoa hậu con nhà giàu", Jolie Nguyễn còn được biết tới là "nữ hoàng thảm đỏ" của showbiz Việt.



Để xứng danh với "nữ hoàng thảm đỏ", mặc đẹp thôi chưa đủ, Jolie Nguyễn phải thực hiện chế độ ăn kiêng để có eo con kiến - hông quả táo.



Mỗi lần tham gia sự kiện, Hoa hậu Jolie Nguyễn luôn thu hút sự chú ý của giới truyền thông vì quá nổi bật.







Người đẹp luôn biến hóa phong cách mỗi lần xuất hiện trước đám đông.



