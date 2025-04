Con gai út Khánh Thi - Phan Hiển xinh như búp bê

Ngay từ khi chào đời vào tháng 9/2023, con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã được công chúng chú ý vì vẻ xinh xắn. (Ảnh: FB Khánh Thi Phan Hiển) Cô bé tên thật là Thùy Linh, tên ở nhà là Lisa, được anh trai Kubi và chị gái Anna đặt theo tên thần tượng của mình trong nhóm nhạc Blackpink. (Ảnh: FB Khánh Thi Phan Hiển) Lisa được nhiều người khen xinh như búp bê nhờ khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn. (Ảnh: FB Khánh Thi Phan Hiển) Lisa thừa hưởng những nét đẹp của bố và mẹ. (Ảnh: FB Khánh Thi Phan Hiển) Theo Phan Hiển, con gái út năng động hơn so với hai anh chị nhưng khá khó tính nên cả nhà thường chiều theo ý bé. (Ảnh: FB Khánh Thi Phan Hiển) Mỗi bức ảnh của Lisa đăng lên trang cá nhân của bố mẹ thường nhận được rất nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: FB Khánh Thi Phan Hiển) Khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu của Lisa khiến ai nhìn thấy cũng phải tấm tắc khen. (Ảnh: FB Khánh Thi Phan Hiển) Cô bé thu hút người đối diện bởi đôi mắt to tròn. (Ảnh: FB Khánh Thi Phan Hiển) Lisa chụp ảnh cùng mẹ và chị gái Anna. (Ảnh: FB Khánh Thi Phan Hiển)

