Con gái Thúy Hạnh càng lớn càng xinh, chân dài giống mẹ

Cô bé Suti bụ bẫm đáng yêu ngày nào của chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" cách đây 8 năm giờ đã lớn bổng thành thiếu nữ 14 tuổi. Suti có tên thật là Lê Gia An, sinh năm 2008, là con út trong gia đình nghệ sĩ Thúy Hạnh - Minh Khang. Càng lớn, con gái Thúy Hạnh càng xinh xắn. Cô bé thừa hưởng chiều cao của mẹ siêu mẫu nên mới 14 tuổi đã cao 1m63. Suti cao hơn hẳn so với chị gái Suli dù kém chị 1 tuổi. Cô bé mít ướt đáng yêu ngày nào sau 8 năm đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn. So sánh hình ảnh Suti và Suli cách đây ba năm, hai con gái của cựu người mẫu Thúy Hạnh lớn lên trông thấy, đặc biệt là Suti. Hai chị em Suti - Suli được bố mẹ cho làm quen với golf từ nhỏ. Theo nhận xét của mẹ Thúy Hạnh, Suti là cô bé hướng ngoại và rất năng nổ còn con gái lớn Suli là người hướng nội, tình cảm. Suti cùng bố Minh Khang tham gia hai mùa "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" năm 2014 và 2015. Gia đình hạnh phúc của cựu người mẫu Thúy Hạnh - nhạc sĩ Minh Khang và hai con gái Suli, Suti.Xem video "Thúy Hạnh chia sẻ về cuộc sống hôn nhân". Nguồn Youtube/ Đông Tây Promotion

