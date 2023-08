Con gái cố nghệ sĩ Giang Còi đỗ 3 trường đại học

Mới đây, đạo diễn Lê Hiếu - con trai đầu của cố nghệ sĩ Giang Còi - lên trang cá nhân bày tỏ sự tự hào và xúc động khi thông báo em gái đỗ 3 trường đại học. Theo đó, nam đạo diễn gửi lời nhắn nhủ tới em gái: "Gửi Lê Hồng Phúc - cô em gái thương yêu của anh. Trong 4 anh em cùng cha khác mẹ chúng ta, sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba Còi, anh thấy em chịu thiệt thòi nhiều nhất, cho dù em là cô con gái duy nhất trong nhà mình. Nhưng anh luôn có một niềm tin mãnh liệt em sẽ tạo ra sự khác biệt...". Lê Hiếu chia sẻ: "Nhận tin em đỗ 3 trường Đại học cùng lúc là Đại học Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân, và Đại học Công nghệ của Đại học Quốc Gia, nhà mình vui lắm. Nhưng theo đó là cảm giác sốc ngang khi anh biết em chọn chuyên ngành Công nghệ khoa học hàng không vũ trụ của Đại học Quốc Gia. Sau đó lập tức là sự vỡ òa trong những cảm xúc lẫn lộn trong anh. Đó là những dồn nén nghẹn ngào trong tự hào xen lẫn lo lắng bởi anh sợ chẳng ai hiểu nổi quyết định của em...". "Anh đã sởn gai ốc khi thấy viễn cảnh em được tiếp cận với lĩnh vực tự động hóa, em sẽ là người thống lĩnh lũ AI (trí tuệ nhân tạo) vô tri kia làm chính xác những gì ta muốn, cùng vô vàn các lĩnh vực khoa học tiên tiến khác mà người ta chỉ biết đến qua những bộ phim khoa học viễn tưởng. Em thì chỉ đơn giản trả lời anh là em sẽ học cách để "lập trình chiếc flyingcam bay chính xác theo những gì sóng não anh điều khiển", Lê Hiếu tự hào về em gái. "Về tâm linh, anh đang tin em chính là chìa khóa giúp anh giải mã những điều các vì sao cùng tổ tiên ông bà trên bầu trời cao kia muốn nói với anh. Có lẽ chỉ có thể diễn tả cảm xúc trong anh lúc này theo đúng chuyên môn của em là "Fly me to the moon". Sau đám cưới anh Minh, đây là hỷ sự lớn nhất gia đình mình có được, là ngày hạnh phúc nhất của riêng anh sau nhiều tháng năm qua", con trai nghệ sĩ Giang Còi trải lòng. "Tuy nhiên, anh cũng thay gia đình nhắc em rằng: Cần khiêm tốn nhìn nhận đây là một bước khởi đầu suôn sẻ nhưng nó chưa mang tới thành công nào cả. Chúng ta cần thật thà suy xét đây là hành trình khó khăn vô cùng, nhưng chẳng có điều nào ý nghĩa mà lại đến một cách dễ dàng. Cảm ơn em đã dũng cảm tự bay trên chính ước mơ của mình chứ không phải ước mơ của ba, mẹ hay các anh", Lê Hiếu nhắn nhủ em gái. "Bằng quyền huynh trưởng, anh sẽ không xin phép em mà đăng tải bức thư này lên mạng xã hội, để chia sẻ cái năng lượng Flexing này tới tất cả những ai đọc được nó. Chúc em luôn hạnh phúc dạo chơi trên hành trình mình đã chọn, em đích thực là Hồng Phúc của gia đình mình", Lê Hiếu viết. Được biết, Giang Còi trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 4 người con (3 trai, 1 gái). Lê Hồng Phúc - con gái cố nghệ sĩ Giang Còi khá kín tiếng. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô bạn sống với mẹ. Cố nghệ sĩ cũng hiếm khi nhắc về con gái trên truyền thông. Qua chia sẻ của đạo diễn Lê Hiếu, có thể thấy ái nữ của cố nghệ sĩ Giang Còi sở hữu thành tích học tập đáng nể. Trước lời nhắn nhủ của anh trai, Hồng Phúc gửi lời cảm ơn anh và mọi người đã dành thật nhiều tình cảm cho cô bạn cùng gia đình. Không chỉ học giỏi, cô con gái kín tiếng của nghệ sĩ Giang Còi còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Cô bạn được nhận xét có gương mặt khá giống với người cha quá cố.Xem video: "Nghệ sĩ Giang Còi tiết lộ lý do bỏ phố về làng". Nguồn VTV1

