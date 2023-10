Con gái Bình Minh không ngừng cao, bơi lội siêu giỏi

Mới đây, nữ doanh nhân Anh Thơ - bà xã của diễn viên Bình Minh đăng ảnh hai con gái tham gia cuộc thi bơi lội, kèm dòng status bày tỏ niềm tự hào: "Hơn 40 mùa bánh trung thu rồi vẫn khẳng định không có gì vui và hào hứng bằng việc dắt gà đi thi đấu, đặc biệt là bơi lội. La muốn banh cái cổ họng vì nhiều tình thế đảo chiều bất ngờ quá thú vị. Thấy cái tính cam kết, quyết tâm của các chị nó đã gì đâu, bơi phăng phăng chắc hơn mình chạy. Lần này các trường chỉ thi đồng đội, mỗi team 4 em. Hai gà nhà mình 2 trường khác nhau nên chạy tới chạy lui vui mệt xỉu". Đặc biệt, bà xã Bình Minh dành lời khen cho cô con gái đầu 13 tuổi tên An Nhiên: "Hôm nay phải cho chị hai lên làm ngôi sao của cả nhà vì chị hai và team của chị ấy quá sức xuất sắc. Tham gia 5 hạng mục về nhất hết cả 5, trong đó có những màn lật tình thế quá ngoạn mục. Chị ấy lại ho sù sụ mấy ngày liên tục, thế mà hôm nay chơi tuốt. Bravo 2 chị em, mất cả ngày của mẹ nhưng xứng đáng quá trời luôn á". Con gái Bình Minh cùng các thành viên trong nhóm liên tục về nhất trong cuộc thi bơi. Được biết, An Nhiên yêu thích các môn thể thao, đặc biệt là bơi lội. Em gái An Như (11 tuổi) cũng không thua kém chị. Cô bé sở hữu chiều cao 1m57 này từng giành 3 huy chương trong một cuộc thi bơi lội ở Thái Lan. Thành tích của hai con gái khiến vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ vô cùng tự hào. Ngoài thừa hưởng "gen" của bố cựu siêu mẫu, nhờ chăm thể thao mà hai con gái của Bình Minh - Anh Thơ sở hữu chiều cao vượt trội hơn bạn bè cùng trang lứa. Chị cả An Nhiên mới 13 tuổi đã cao 1m74. Doanh nhân Anh Thơ cũng phải bất ngờ vì còn gái nhanh lớn. Chị gần đây chia sẻ: "Cứ bẵng vài tháng đo lại thì cả 2 chị nhà Thơ lại cao bật thêm vài cm khiến mẹ cũng hết hồn. Mọi người cứ nửa đùa kiểu coi chừng cao quá mốt lớn khó lấy chồng. Kệ chớ, miễn sao đừng quá 1m8 là vẫn đẹp. Nói thiệt giờ nhìn hai chị ấy mặc đồ mà mẹ thèm, nhất là quần tôn dáng chân dài ơi là dài". Bà xã Bình Minh cũng chia sẻ: "Thời này muốn con cao lớn, khoẻ mạnh vượt trội không còn khó nữa. Chỉ cần các bố mẹ chăm chút đầu tư thể chất, dinh dưỡng cho con thì thế hệ con cháu mình cao 1m7, 1m8 là chuyện trong tầm tay".Xem video: "Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ dự sự kiện". Nguồn Bí mật Vbiz

