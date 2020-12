Con gái 9 tuổi của MC Diệp Chi lớn bổng, cao hơn cả mẹ

Mới đây trên trang cá nhân MC Diệp Chi vừa chia sẻ bức ảnh cô và con gái An Nhiên đi dạo trên bãi biển. Ai cũng ngạc nhiên vì con gái Diệp Chi lớn quá nhanh. “Hai chị em mà nhìn dáng vóc hông biết bên nào là chị, bên nào là em. Thật sự “hoảng” với tốc độ lớn của An Nhiên đó em ơi. Em mới 9 tuổi thôi mà, hai năm nữa mẹ sẽ đứng đến đâu đây em”, Diệp Chi cảm thán về tốc độ lớn của con gái. Mọi người theo dõi trang cá nhân của MC Đường lên đỉnh Olympia sẽ không lạ với hình ảnh An Nhiên đáng yêu, bụ bẫm. Nhưng thời gian gần đây, ai cũng công nhận cô nhóc trổ giò và lớn vụt. MC Diệp Chi và con gái thân thiết như hai chị em. Hai mẹ con cùng nấu ăn, đi chơi, du lịch. Mới 9 tuổi nhưng bé An Nhiên đã ra dáng thiếu nữ.Con gái MC Diệp Chi sở hữu nụ cười tươi của mẹ và vóc dáng cao to của bố, cựu MC Trung Kiên. Hai mẹ con Diệp Chi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân. Ai cũng công nhận bé An Nhiên lớn lên trông thấy từng ngày. Hình ảnh Diệp Chi và con gái An Nhiên luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Bé An Nhiên ra dáng thiếu nữ dù mới ở tuổi lên 9. Hình ảnh An Nhiên bụ bẫm ngày bé bên mẹ Diệp Chi. An Nhiên là con gái của MC Diệp Chi và Trung Kiên. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, gia đình nhỏ của nữ MC đối mặt tin đồn tan vỡ khi không thấy cô chia sẻ ảnh chồng trên trang cá nhân. Xem video "MC Diệp Chi cover Anh ơi ở lại". Nguồn FB Diệp Chi:

