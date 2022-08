Có gì tại Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế Đà Nẵng sắp tới?

Tại buổi họp báo công bố Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế Danang Electronic Carnival (DEC) Take me to the sun, Ban Tổ chức cho biết đây là sự kiện âm nhạc hội tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng .

Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế Danang Electronic Carnival sẽ diễn ra trong 2 ngày 13-14/8.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Enjoy Danang Summer Festival 2022, với concept 3 sân khấu và kết hợp nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

Chương trình có quy mô 10.000 khách và hội tụ 5 dòng nhạc: Dân gian đương đại, EDM, Pop, Rock và Hip hop, cùng màn pháo hoa ngoạn mục bên Vòng quay Sun Wheel.

Khán giả sẽ được đắm chìm trong âm nhạc với nhiều nghệ sĩ tên tuổi quốc tế và trong nước như Top 100 DJ MAG, Barong Family… những nghệ sĩ Rock, Indie, Rap… như LNY TNZ, Firebeatz, Dyro, Ray Ray, HuyDX, SOL7, WEAN, VSOUL & JIGGER Roaming…Sự kiện hứa hẹn mang lại cho giới yêu âm nhạc những chương trình âm nhạc đỉnh cao.

Thiết kế sân khấu của Chương trình.

Sân khấu của sự kiện được xây dựng theo chủ đề “Cánh cổng thời gian” với hệ thống đèn led, SFX (hiệu ứng đặc biệt) đẳng cấp, hệ thống âm thanh chất lượng cùng hơn 40 nghệ sĩ trong nước và quốc tế sẽ luân phiên trình diễn trong 2 ngày.

Được biết, DEC được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016 và đây là lần thứ hai sự kiện này trở lại với giới yêu âm nhạc.

