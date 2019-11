Cô gái đóng hoàng hậu trong MV “Tự Tâm” đang sốt rần rần là ai?

MV "Tự Tâm" của Nguyễn Trần Trung Quân hiện gây sốt. Đảm nhận vai hoàng hậu trong MV này là Quỳnh Lương. Quỳnh Lương đóng cặp với Denis Đặng và Trung Quân trong MV đam mỹ. Nữ chính MV "Tự Tâm" sinh năm 1995, là người mẫu ảnh.Quỳnh Lương kết hôn vào năm 18 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài được 3 năm. Hậu ly hôn, nữ người mẫu một mình nuôi cậu con trai và hiện độc thân. Quỳnh Lương được khen ngợi sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ của "gái một con". Nhiều khán giả cho rằng nữ chính MV "Tự Tâm" có gương mặt hao hao Hoa hậu Tiểu Vy. "Hoa hậu là đại diện cho vẻ đẹp, được so sánh vậy mình rất vui vì dù sao cũng phải đẹp mới được so với hoa hậu chứ. Tiểu Vy cũng là cô gái có gương mặt rất thu hút", Quỳnh Lương chia sẻ trên Zing. Theo Zing, Quỳnh Lương mới chỉ làm răng sứ, còn lại mọi đường nét trên cơ thể chưa dao kéo. Trước "Tự Tâm", Quỳnh Lương từng hợp tác với Trung Quân trong MV "Màu nước mắt". Hình ảnh bản sao của Tiểu Vy trong MV "Màu nước mắt". Trong năm nay, Quỳnh Lương còn tham gia diễn xuất trong MV "Nếu ngày ấy" của Soobin Hoàng Sơn. Nữ người mẫu 9x từng đăng ký tham gia The Face 2018 nhưng trượt top 25. Quỳnh Lương có đời tư sạch scandal. Mời quý độc giả xem MV "Tự Tâm". Nguồn Youtube nhân vật

MV "Tự Tâm" của Nguyễn Trần Trung Quân hiện gây sốt. Đảm nhận vai hoàng hậu trong MV này là Quỳnh Lương. Quỳnh Lương đóng cặp với Denis Đặng và Trung Quân trong MV đam mỹ. Nữ chính MV "Tự Tâm" sinh năm 1995, là người mẫu ảnh. Quỳnh Lương kết hôn vào năm 18 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài được 3 năm. Hậu ly hôn, nữ người mẫu một mình nuôi cậu con trai và hiện độc thân. Quỳnh Lương được khen ngợi sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ của "gái một con". Nhiều khán giả cho rằng nữ chính MV "Tự Tâm" có gương mặt hao hao Hoa hậu Tiểu Vy. "Hoa hậu là đại diện cho vẻ đẹp, được so sánh vậy mình rất vui vì dù sao cũng phải đẹp mới được so với hoa hậu chứ. Tiểu Vy cũng là cô gái có gương mặt rất thu hút", Quỳnh Lương chia sẻ trên Zing. Theo Zing, Quỳnh Lương mới chỉ làm răng sứ, còn lại mọi đường nét trên cơ thể chưa dao kéo. Trước "Tự Tâm", Quỳnh Lương từng hợp tác với Trung Quân trong MV "Màu nước mắt". Hình ảnh bản sao của Tiểu Vy trong MV "Màu nước mắt". Trong năm nay, Quỳnh Lương còn tham gia diễn xuất trong MV "Nếu ngày ấy" của Soobin Hoàng Sơn. Nữ người mẫu 9x từng đăng ký tham gia The Face 2018 nhưng trượt top 25. Quỳnh Lương có đời tư sạch scandal. Mời quý độc giả xem MV "Tự Tâm". Nguồn Youtube nhân vật