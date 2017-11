Chuyện showbiz: Bảo Thanh bị lộ ảnh trước phẫu thuật thẩm mỹ

Vợ Thành Được diện đầm đỏ quyến rũ trước thềm Hoa Hậu Quý bà Hành tinh :Vân Anh – vợ diễn viên Thành Được tự tin đọ dáng cùng siêu mẫu Vương Thu Phương trước thềm cuộc thi Hoa hậu Quý Bà Hành Tinh. Tâm Tít trẻ đẹp không ngờ sau khi sinh con lần 2: Mẹ 2 con" Tâm Tít xinh đẹp, diện trang phục cá tính, sành điệu khi xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Hòa Minzy: 'Bạn trai mới trí thức, nhân ái và chấp nhận hình xăm cũ': Hòa Minzy cho biết cô rất hạnh phúc, thăng hoa trong công việc và muốn xóa sạch những chuyện cũ để có thể bảo vệ người yêu mới tốt hơn. BTV Quốc Khánh quyết không đi giày độn khi đứng cạnh Á hậu Thụy Vân: BTV Quốc Khánh đùa rằng, mỗi lần đứng cạnh Thụy Vân, anh luôn "bị lỗ" về chiều cao, tuy nhiên, anh nhất quyết không mang giầy độn gót. Chi Pu, Gil Lê và dàn sao tới tham dự buổi khai trương khu thương mại của vợ Thanh Bùi: Chi Pu, Gil Lê, Diễm My 9X và nhiều sao Việt đã tới chúc mừng vợ Thanh Bùi mở khu trung tâm thương mại mới tại TP.HCM. Linh Nga biến hóa phong cách với váy áo thêu: Nghệ sĩ Ưu tú kết hợp trang phục màu trầm có họa tiết rồng, phượng với đủ loại phụ kiện. (Vnexpress) Bảo Thanh bị lộ bí mật che giấu nhiều năm chỉ vì một bức ảnh: Ghép ảnh so sánh ngày ấy và bây giờ, diễn viên Bảo Thanh bị một số người phát hiện cô từng cắt mí. (Ngôi sao) Con gái danh ca Hello đi nghỉ mát cùng bạn trai hơn 15 tuổi: Sofia Richie, 19 tuổi và tay chơi Scott Disick, 34 đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Mexico. Fans nghi ngờ Johnny Depp say xỉn trên thảm đỏ: Tài tử phim Cướp biển vùng Caribe phải có người đỡ tay, dìu đi khi dự công chiếu phim mới tại London, Anh quốc ngày 4/11 vừa qua. (Dân trí)

