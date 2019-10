Chuyện hôn nhân và cuộc tình thị phi của Thanh Bạch

Mới đây, ồn ào giữa MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương một lần nữa làm nóng dư luận. Trên báo chí gần đây, Thanh Bạch chia sẻ, lý do ly hôn vì thiếu sự lãng mạn. Ảnh: Yeah1 Trước chia sẻ của Thanh Bạch, nghệ sĩ Xuân Hương phơi bày cuộc hôn nhân như tố chồng cũ luôn tìm cớ gây sự dù bà hết mực chiều chồng. Ảnh: Khám phá Cách đây 3 năm, nghệ sĩ Xuân Hương từng tố Thanh Bạch hỗn láo với ba mẹ vợ và cầm dao đuổi chém vợ. Ảnh: Khám phá Trước khi gây ồn ào, MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương xây dựng hình ảnh một cặp đôi hạnh phúc. Ảnh: Dân Việt Tình yêu của Thanh Bạch và vợ cũ bắt đầu khi cả hai cùng du học ở Nga, sau đó có cái kết đẹp là một đám cưới và một cậu con trai chung. Ảnh: Vietnamnet Tuy nhiên, sau 22 năm chung sống, Thanh Bạch và Xuân Hương ly hôn. Đã có nhiều đồn đoán về nguyên nhân tan vỡ như nghi vấn giới tính của Thanh Bạch. Ảnh: Ngôi sao Sau khi ly hôn, cặp đôi một thời từng hợp tác trở lại cùng nhau. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, mối quan hệ giữa Thanh Bạch và vợ cũ khá căng thẳng. Người phụ nữ hiện gắn bó với Thanh Bạch là bà trùm Thúy Nga Paris by night. Cuộc tình này bị nhiều cư dân mạng chỉ trích vì cặp đôi có đến 9 lần làm đám cưới nghệ thuật. Ảnh: Vietnamnet Bản thân Thanh Bạch cho rằng đám cưới là việc làm cá nhân không ảnh hưởng đến ai nên anh sẽ tiếp tục làm đám cưới nữa nhưng sẽ kín tiếng hơn. Ảnh: Dân Việt Năm 2017, Thanh Bạch vướng tin đồn ly hôn bà Thúy Nga Paris by night. Về phần mình, anh khẳng định thực chất cả hai không có đăng ký kết hôn. Dân Việt Mời quý độc giả xem video "Bà chủ Thúy Nga Paris mỉm cười khi nghe Thanh Bạch hát". Nguồn Sau Ánh Hào Quang

Mới đây, ồn ào giữa MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương một lần nữa làm nóng dư luận. Trên báo chí gần đây, Thanh Bạch chia sẻ, lý do ly hôn vì thiếu sự lãng mạn. Ảnh: Yeah1 Trước chia sẻ của Thanh Bạch, nghệ sĩ Xuân Hương phơi bày cuộc hôn nhân như tố chồng cũ luôn tìm cớ gây sự dù bà hết mực chiều chồng. Ảnh: Khám phá Cách đây 3 năm, nghệ sĩ Xuân Hương từng tố Thanh Bạch hỗn láo với ba mẹ vợ và cầm dao đuổi chém vợ. Ảnh: Khám phá Trước khi gây ồn ào, MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương xây dựng hình ảnh một cặp đôi hạnh phúc. Ảnh: Dân Việt Tình yêu của Thanh Bạch và vợ cũ bắt đầu khi cả hai cùng du học ở Nga, sau đó có cái kết đẹp là một đám cưới và một cậu con trai chung. Ảnh: Vietnamnet Tuy nhiên, sau 22 năm chung sống, Thanh Bạch và Xuân Hương ly hôn. Đã có nhiều đồn đoán về nguyên nhân tan vỡ như nghi vấn giới tính của Thanh Bạch. Ảnh: Ngôi sao Sau khi ly hôn, cặp đôi một thời từng hợp tác trở lại cùng nhau. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, mối quan hệ giữa Thanh Bạch và vợ cũ khá căng thẳng. Người phụ nữ hiện gắn bó với Thanh Bạch là bà trùm Thúy Nga Paris by night. Cuộc tình này bị nhiều cư dân mạng chỉ trích vì cặp đôi có đến 9 lần làm đám cưới nghệ thuật. Ảnh: Vietnamnet Bản thân Thanh Bạch cho rằng đám cưới là việc làm cá nhân không ảnh hưởng đến ai nên anh sẽ tiếp tục làm đám cưới nữa nhưng sẽ kín tiếng hơn. Ảnh: Dân Việt Năm 2017, Thanh Bạch vướng tin đồn ly hôn bà Thúy Nga Paris by night. Về phần mình, anh khẳng định thực chất cả hai không có đăng ký kết hôn. Dân Việt Mời quý độc giả xem video "Bà chủ Thúy Nga Paris mỉm cười khi nghe Thanh Bạch hát". Nguồn Sau Ánh Hào Quang