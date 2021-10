Chồng HH Đặng Thu Thảo nói lời mật ngọt kỷ niệm 4 năm cưới

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Trung Tín viết lời chúc mừng 4 năm ngày cưới Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Anh bày tỏ: “Happy Anniversary. Love you from bytes to atoms” (Tạm dịch: Mừng ngày kỷ niệm. Yêu em rất nhiều). Ảnh: chụp màn hình Thu Thảo cũng có lời nhắn nhủ dành cho Trung Tín. Cô viết: “Mới đó mà đã về chung nhà được 4 năm. Lưu lại để nhắc nhở, mỗi năm vào đúng ngày này chúng ta lại cùng nhau làm thêm một điều ý nghĩa nhé”. Đồng thời, Thu Thảo chia sẻ hậu trường chụp ảnh cưới. Ảnh: chụp màn hình Tổ ấm của Đặng Thu Thảo và Trung Tín hiện tại rất viên mãn. Cả hai có hai con chung, đủ nếp đủ tẻ. Ảnh: FB Thu Thảo Trên mạng xã hội, vợ chồng Thu Thảo không ít lần thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau. Sinh nhật Trung Tín hồi tháng 6/2021, Thu Thảo chia sẻ: “Happy birthday người đàn ông quan trọng nhất của tôi. Hy vọng sẽ có thêm nhiều “best gifts” cho anh ấy". Ảnh: FB Thu Thảo Ông xã của Thu Thảo có sở thích chụp ảnh cho vợ . Ảnh: FB Thu Thảo Gần đây, Trung Tín gửi lời cảm ơn đến Thu Thảo vì cảm thông cho anh làm việc đến 70 tiếng một tuần. Ảnh: FB Thu Thảo Thi thoảng, Thu Thảo chia sẻ hình ảnh các con trên trang cá nhân. Ảnh: FB Thu Thảo Nàng hoa hậu khoe con gái đầu lòng phụ làm bánh. Ảnh: FB Thu Thảo Bé Liam - con trai thứ hai của Thu Thảo rất kháu khỉnh. Thu Thảo cho biết, cậu con trai cưng rất bám mẹ. Ảnh: FB Thu Thảo Thu Thảo ngày càng đẹp mặn mà sau khi kết hôn. Ảnh: FB Thu Thảo Xem video "Con gái Đặng Thu Thảo rửa tay phòng chống COVID-19". Nguồn FBNV

