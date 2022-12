Chi tiết chứng minh Đỗ Hà luôn được công ty chủ quản ưu ái

Chiều ngày 16/12, trong họp báo công bố vật phẩm đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2022, bà Phạm Kim Dung làm rõ về tin đồn không ưu ái cho Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020. “Đó là do cách của các bạn suy nghĩ. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 được đầu tư rất nhiều. Top 3 đều là những cô gái rất xinh đẹp, lễ phép và có mong muốn phát triển nên không có lý do gì mà tôi không đầu tư cho các bạn cả”, bà Dung nói. Bà Phạm Kim Dung chia sẻ thêm, việc dời thời điểm tổ chức buổi họp báo là vì “vướng lịch học của Hoa hậu Đỗ Thị Hà”. Đỗ Thị Hà cũng khẳng định không có chuyện cô bị công ty chủ quản ngó lơ. Cô nói: “Chúng tôi có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Riêng Hà hiện tại chọn ưu tiên cho việc học. Công ty Sen Vàng cũng rất tạo điều kiện cho tôi, thậm chí là dời thời gian tổ chức họp báo, điều chưa có trong tiền lệ”.Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết thêm, bên cạnh ưu tiên cho việc học, cô cũng phải hoàn thành những trọng trách của một hoa hậu. Trong buổi họp báo, ban tổ chức hé lộ vương miện “Hùng ca chim lạc” cho cô gái giành ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2022. Hai chiếc tiara của hai á hậu cũng được hé lộ. Ngoài vương miện, ban tổ chức còn công bố ghế đăng quang và quyền trượng. Trong buổi họp báo, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức; Trưởng Ban giám khảo khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2022 mong muốn tìm ra cô gái có vẻ đẹp bên ngoài lẫn tri thức và những phẩm chất về mặt tâm hồn. “Chấm thi là một quá trình dài chứ không phải chỉ dựa trên phần ứng xử của Top 5. Các giám khảo cũng đã hình dung về top 5 của riêng mình và kết quả sẽ dựa trên sự đồng thuận chung của tất cả thành viên trong ban giám khảo”, ông Lê Xuân Sơn chia sẻ thêm. Tối nay (ngày 17/12), phần thi Best In Swimsuit sẽ diễn ra. Mới nhất, đạo diễn Hoàng Nhật Nam công bố phối cảnh sân khấu của đêm diễn. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, thiết kế sân khấu rất hoàn hảo để top 35 trình diễn, bên cạnh đó khán giả cũng có góc nhìn tốt nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn đêm diễn. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào ngày 23/12/2022. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

