Chi Dân nổi tiếng cỡ nào trước tin đồn làm đám hỏi với Lan Ngọc?

Trước thông tin Ninh Dương Lan Ngọc - Chi Dân bí mật tổ chức lễ ăn hỏi, đại diện của cặp đôi tin đồn lên tiếng phủ nhận. Ảnh: Người đưa tin Từ khi vướng nghi vấn hẹn hò, Lan Ngọc và Chi Dân được nhiều người hâm mộ ủng hộ bởi xứng đôi vừa lứa. Lan Ngọc bắt đầu nổi tiếng vào năm 20 tuổi. Hiện tại, ở tuổi 30, cô sở hữu gia tài phim ảnh khá lớn đồng thời đắt gameshow. Về phía Chi Dân, anh nổi tiếng không kém cạnh bạn gái tin đồn. Chi Dân bắt đầu sự nghiệp bằng con số 0. Khi lên Sài Gòn để theo đuổi ước mơ với âm nhạc, trong tay anh không tiền, không mối quan hệ. “Lúc mới làm nghề, để Chi Dân làm MV, mua bài hát, mẹ Chi Dân cũng phải đi mượn nợ cho Chi Dân làm”, nam ca sĩ chia sẻ về giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Năm 2013, Chi Dân bắt đầu được khán giả trẻ chú ý khi cover lại ca khúc từng mệnh danh là "Thảm họa Idol" - “Mất trí nhớ” của Nguyễn Hồng Quang. Nhiều người đã cho rằng chàng trai sinh năm 1989 nổi tiếng nhờ ăn may sức nóng của ca khúc "Thảm họa Idol". Về phần mình, anh lao động nghệ thuật nghiêm túc để chứng mình thực lực thay vì lên tiếng. Chi Dân nhanh chóng có trong tay loạt hit: “Điều anh biết”, “1234", "Có được không em", “Làm vợ anh nhé” sở hữu lượt nghe khủng lần lượt là 168 triệu, 148 triệu, 82 triệu, 77 triệu trên Zing MP3. Ngoài ca hát, bạn trai tin đồn của Lan Ngọc còn là nhạc sĩ tài năng. Anh là tác giả của bản hit “Anh muốn em sống sao” do Bảo Anh thể hiện hay “Giả vờ nhưng em yêu anh” do Miu Lê trình diễn. Năm 2017, Chi Dân nhận được giải Mai Vàng với hạng mục “10 nghệ sĩ của năm” và lọt top 5 đề cử hạng mục “Best Asian Artist In Vietnam” (Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á tại Việt Nam) tại MAMA cùng năm. Vài năm gần đây, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ tham gia loạt gameshow với vai trò khách mời như: “Thiên đường ẩm thực”, “Giọng ải giọng ai”, “Sàn đấu ca từ”. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, khả năng viết nhạc, cùng gương mặt điển trai, Chi Dân có lượng fans khá đông đảo. Fanpage của anh hiện hút hơn 1 triệu lượt theo dõi. Mời quý độc giả xem video "Ninh Dương Lan Ngọc khoe quà Valentine". Nguồn VTC

