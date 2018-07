“Chết sốc” diện mạo mũm mĩm của dàn sao châu Á sau khi tăng cân

Mới đây, mỹ nhân Vườn sao băng Goo Hye Sun thu hút ống kính phóng viên khi góp mặt trên thảm đỏ LHP Bucheon International Film Festival tại Hàn Quốc. Nữ diễn viên 33 tuổi khác lạ với gương mặt sưng phù, vóc dáng tròn trịa, khiến người hâm mộ đặt ra nghi vấn cô mang thai con đầu lòng. Về phía Hye Sun, cô phủ nhận tin đồn này và cho biết đã tăng 10 kg do ăn nhiều tinh bột. Hồi tháng 4, người tình màn ảnh của Hye Sun, diễn viên điển trai Lee Min Ho xuất hiện tại doanh trại Lục quân Nonsan sau một năm nhập ngũ. Tại đây, ngôi sao xứ Hàn lộ gương mặt tròn trịa đáng kể, đặc biệt là hai bên má. Trước đó, diễn viên 31 tuổi nhiều lần không kiểm soát được cân nặng thất thường. Nữ diễn viên Park Shin Hye cũng là một trong những người thuộc tuýp dễ tăng cân. Tuy vậy, cô vẫn được đánh giá là xinh đẹp, tươi tắn với gương mặt và phần bắp tay đầy đặn khi tham gia họp báo chương trình Litte House in the Forest hồi tháng 4. Ca sĩ HyunA khiến người hâm mộ lo lắng vì cân nặng lên xuống thất thường. Trong chuyến lưu diễn mới đây tại Việt Nam (ảnh đầu tiên từ trái sang), kiều nữ gợi cảm của Kpop xuất hiện trên sân khấu với gương mặt bầu bĩnh, căng tròn. Người hâm mộ đã so sánh hình ảnh đó với bức ảnh 3 năm trước của cô tại một sự kiện ở Hàn Quốc, cho rằng giọng ca Lip & Hip khó giữ được vóc dáng thon gọn vì cô dễ tăng cân. Khi mới gia nhập làng giải trí xứ Hàn, nữ diễn viên Yoon Eun Hye đã nỗ lực giảm cân để có vóc dáng thon gọn. Tuy nhiên, người đẹp After Love thường xuyên mất kiểm soát đối với ngoại hình của mình. Cô thường xuất hiện trước truyền thông với gương mặt phúng phính. Vì vấn đề cân nặng, Eun Hye dần mất đi các hợp đồng tham gia phim. “Vì xương tôi rất nhỏ nên thậm chí nếu có tăng cân nhẹ, trông cũng như lên rất nhiều. Nếu tôi giảm cân cũng chẳng khác biệt mấy”, cô chia sẻ. Cùng một dáng đứng và biểu cảm, thế nhưng thời gian dường như đã "đắp" lên người diễn viên Lý Băng Băng thêm da thịt. Hồi năm 2017, cô xuất hiện tại sự kiện với gương mặt tròn trịa, phần vai cũng đầy đặn trông thấy. Nhiều người còn nhận xét diện mạo của ngôi sao người Trung Quốc ngày càng già nua và cứng đờ do can thiệp thẩm mỹ. Ở độ tuổi U50, việc kiểm soát cân nặng là điều không dễ dàng đối với "Én nhỏ" Triệu Vy. Người hâm mộ quen thuộc với hình ảnh đầy đặn, nhất là gương mặt của nữ diễn viên Hoàn Châu cách cách tại các sự kiện hay đời thường. Tuy vậy, cô vẫn được nhận xét là trẻ và tươi tắn dù đã 42 tuổi. Sau khi sinh con gái đầu lòng, bà xã diễn viên Hoắc Kiến Hoa tăng cân đáng kể so với trước. Chia sẻ về vấn đề cân nặng, Lâm Tâm Như thừa nhận ngoại hình thay đổi khá nhiều.Tuy nhiên, cô không nghĩ đến chuyện giảm cân. "Tôi cho rằng khoảng thời gian này rất ngắn ngủi, quý giá", cô vui vẻ nói.

