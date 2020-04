Chết mê hình ảnh Hoàng Thùy Linh trong MV “Kẻ cắp gặp bà già” gây sốt

Tối 4/4, Hoàng Thùy Linh chính thức tung MV "Kẻ cắp gặp bà già". Sản phẩm âm nhạc lập tức gây sốt, hút 1 triệu lượt xem sau 16 giờ phát hành. MV "Kẻ cắp gặp bà già" của Hoàng Thùy Linh xoay quanh ván cờ gánh - một trò chơi dân gian Việt Nam - với hai đấu thủ là Vua và Hoàng Hậu. Từng vòng đấu của Vua và Hoàng hậu diễn ra trên bàn cờ, thông qua nội dung trên những bức tranh Hàng Trống nổi tiếng: Đám cưới Chuột, Ngưu Lang Chức Nữ, Thuý Kiều gặp Kim Trọng, Mẫu Thượng Ngàn… Trong "Kẻ cắp gặp bà già", Hoàng Thùy Linh gây ấn tượng với hình ảnh đẹp mê hoặc khi hóa thân vào Hoàng Hậu. Nữ ca sĩ đầu tư khá kỹ lưỡng cho phần nhìn với loạt trang phục sặc sỡ sắc màu. Hình ảnh của Hoàng Thùy Linh vừa gợi cảm, hiện đại khiến MV gây sức hút. Tuy vậy, MV của Hoàng Thùy Linh gây tranh cãi với hình ảnh nữ ca sĩ mặc trang phục giống áo dài không quần. Nhiều ý kiến chỉ trích bộ trang phục của Hoàng Thùy Linh phản cảm, giống trường hợp nữ ca sĩ Mỹ Kacey Musgraves mặc áo dài không quần cách đây không lâu. Tuy nhiên, Hoàng Thùy Linh nhanh chóng được "minh oan". Hoàng Ku - stylist của Hoàng Thùy Linh trong MV thanh minh: “Bộ trang phục này không phải áo dài cách tân như một số bạn hay các page đang bàn tán. Đây là bộ váy xẻ hai bên hông, liền bao tay, dùng họa tiết tranh Hàng Trống để in lên toàn bộ thân váy được đặt riêng cho Linh". Bộ trang phục do NTK Lưu Ngọc Kim Khanh thực hiện. Ngoài ra, stylist của Hoàng Thùy Linh cũng giải thích, việc xẻ hai bên hông cho dễ nhảy và hợp với vũ đạo. "Kẻ cắp gặp bà già" là sáng tác của nhóm DTAP. Hoàng Thùy Linh cho biết, khi quay MV, ê-kíp đều phải đeo khẩu trang và liên tục sử dụng nước sát khuẩn để đảm bảo an toàn. Chia sẻ về việc ra mắt MV giữa mùa dịch, Hoàng Thùy Linh bày tỏ, sản phẩm âm nhạc này đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí của khán giả, bên cạnh việc giữ gìn sức khỏe. Dù không tổ chức họp báo hay quảng cáo rầm rộ, nhưng "Kẻ cắp gặp bà già" của Hoàng Thùy Linh vẫn nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Hoàng Thùy Linh trong hậu trường quay MV bên hình ảnh ván cờ. Cảnh quay đậm nét văn hóa trong MV đang gây sốt của Hoàng Thùy Linh. Xem MV "Kẻ cắp gặp bà già" của Hoàng Thùy Linh. Nguồn Youtube:

