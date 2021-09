Chất như Ngọc Trinh, tặng 279 triệu cho người em trùng sinh nhật

27/9 là ngày sinh nhật của Ngọc Trinh. Trên trang cá nhân, người đẹp xúc động khi nhận được tình cảm yêu thương của mọi người đã nhắn tin chúc mừng. "Cám ơn những lời chúc sinh nhật, những món quà thân yêu của tất cả mọi người. Sinh nhật ngay mùa dịch này, mình tính xem như bỏ qua luôn rồi. Vậy mà mọi người vẫn có lòng, hết người này đến người khác tạo bất ngờ cho mình, cảm thấy vui lắm nè. Happy birthday to me. 27/9/1989", Ngọc Trinh viết. Đặc biệt, 27/9 cũng là ngày sinh nhật của một người em thân thiết với Ngọc Trinh. Bởi vậy, nữ hoàng nội y đã "chơi đẹp" hào phóng tặng tiền mặt 279 triệu cho đàn em. Trước sự hào phóng của Ngọc Trinh, người em vỡ òa hạnh phúc: "Thích quá nhịn không được. Mặc dù người ấy kêu đừng post nhưng em không thể không đăng được Ngọc Trinh ơi. Nghe nói có quà từ chị là biết quà xịn rồi, nhưng lúc nào cũng gây bất ngờ thế này luôn á". Không chỉ vậy, Ngọc Trinh còn hứa hẹn năm sau tặng quà to hơn. Đáp lại, người em tự làm chiếc bánh sinh nhật 279k tặng sinh nhật Ngọc Trinh cùng bó hồng 279 bông. Ngọc Trinh xưa nay vốn được tiếng hào phóng với bạn bè, anh em. Cô không ngại chi tiền khủng tặng những người thân thiết. Sinh nhật Diệu Nhi, Ngọc Trinh tặng ngay 1 trong 5 chai nước hoa yêu thích có giá 10 triệu đồng cho đàn em. Chân dài Trà Vinh cũng từng chuyển khoản 100 triệu cho Chi Pu mua ván lướt sóng Chanel trị giá 250 triệu. Ngay cả trợ lý Thúy Kiều cũng được Ngọc Trinh tặng hàng loạt đồ hiệu, điện thoại đắt tiền. Chân dài còn tậu xế hộp bạc tỷ tặng Thúy Kiều khiến dân mạng xuýt xoa. Ngoài ra, người mẫu Ngọc Trinh từng tặng quà cho Hương Giang, cho một người anh thân thiết vay tiền mua nhà. Chính sự đối đãi hào phóng, hết mình vì bạn bè khiến Ngọc Trinh được nhiều người yêu mến. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Ngọc Trinh". Nguồn FBNV

