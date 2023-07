Chặng đường thành công của Chi Pu ở Đạp gió 2023

Chi Pu là một trong số 33 nữ nghệ sĩ tham gia chương trình Trung Quốc Đạp gió 2023. Ảnh: FBNV. Trong tập đầu tiên của Đạp gió, Chi Pu thể hiện ca khúc Đóa hoa hồng. Màn giật váy "lột đồ" của cô đã tạo được hiệu ứng. Sau màn trình diễn, Chi Pu xếp vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng 33 thí sinh. Ảnh: FBNV. Trong vòng công diễn đầu tiên, Chi Pu cùng Ngô Thiến, Trương Gia Nghê và Ella thể hiện ca khúc See tình. Nhóm dẫn đầu với 853 điểm, Chi Pu xếp hạng 7 trong bảng xếp hạng 33 thí sinh. Ảnh: FBNV. Trong vòng công diễn thứ 2, Chi Pu cùng Cung Lâm Na, Lưu Nhã Sắt trình diễn ca khúc Rosemary. Chi Pu gây ấn tượng khi đu dây, nhào lộn trên cao. Nhóm của Chi Pu đứng thứ 2. Mỹ nhân Việt vươn lên hạng 4. Ảnh: FBNV. Trong vòng công diễn thứ 3, Chi Pu cùng Ngô Thiến, Lý Sa Mân Tử biểu diễn ca khúc Muốn đi biển. Nhóm đứng hạng 5 trong tổng số 6 đội. Chi Pu xếp hạng thứ 9. Ảnh: FBNV. Trong vòng công diễn thứ 4, Chi Pu cùng Ella và Mạnh Giai thể hiện ca khúc Shut up and dance. Nhóm đứng hạng 2. Chi Pu xếp hạng thứ 4. Ảnh: FBNV. Trong phần 1 công diễn 5, Chi Pu cùng Tạ Hân biểu diễn ca khúc Swing. Màn múa cột điêu luyện của mỹ nhân Việt được đánh giá cao. Ảnh: FBNV. Trong phần 2 của màn công diễn 5, Chi Pu cùng Amber và A-Lin thể hiện ca khúc Lonely dance. Nhờ 2 màn trình diễn ấn tượng ở công diễn 5, Chi Pu xếp hạng 1. Ảnh: FBNV. Trong chung kết Đạp gió, Chi Pu và Lưu Nhã Sắt thể hiện ca khúc Who's that girl. Ảnh: FBNV.Chi Pu xếp hạng 6, giành vé hoạt động trong nhóm nhạc nữ chiến thắng chương trình cùng Ella (quán quân), Amber (hạng 2), MARiA (hạng 3), Tạ Na (hạng 4), Chu Châu (hạng 5), Lưu Tích Quân (hạng 7), A-Lin (hạng 8), Lư Tĩnh San (hạng 9), Cung Lâm Na (hạng 10) và Giả Tịnh Văn (hạng 11). Ảnh: Dân Việt. Xem MV "Cung đàn vỡ đôi" của Chi Pu. Nguồn Youtube Chi Pu

