Chân dung nữ ca sĩ Việt 16 tuổi bị loại khỏi show Hàn Quốc

Vũ Linh Đan, 16 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, từng đạt giải Á quân Giọng hát Việt nhí 2019, là thí sinh thuộc đội huấn luyện viên Phạm Quỳnh Anh và Dương Khắc Linh. Linh Đan gây ấn tượng tại The Voice Kids 2019 với chất giọng đẹp và khả năng hát tiếng Anh trôi chảy. Sau đó Vũ Linh Đan còn lọt top 3 Voice Up năm 2019, giải Thí sinh triển vọng và top 9 cuộc thi Sing out loud 2023. Năm 2023, Linh Đan tham gia show tìm kiếm nhóm nhạc của Hàn Quốc và là thực tập sinh duy nhất người Việt góp mặt tại show "Universe Ticket" do đài SBS sản xuất.Linh Đan tham gia "Universe Ticket" của SBS, cạnh tranh cùng 81 thí sinh khác để giành suất debut trong nhóm nữ dự án hoạt động 2 năm rưỡi. Tháng 7/2023, Linh Đan sang Hàn Quốc, sinh hoạt tại nhà chung, tập luyện và bắt đầu ghi hình. Cô gái sinh năm 2007 được biết đến nhiều hơn qua những vòng đầu tiên bởi giọng hát trong trẻo, đầy cảm xúc cùng khả năng hát tiếng Anh siêu đỉnh trong chương trình. Vũ Linh Đan đang học tại trường THPT Marie Curie - Hà Nội. Ngoài ca hát, Linh Đan có thể chơi guitar, piano. Cô bị loại tại chặng đầu Universe Ticket của đài SBS lên sóng ngày 6/12 do nhận lượt bình chọn thấp của khán giả. Tuy bị loại sớm nhưng Linh Đan không quá buồn bởi cô cho đó là một trải nghiệm quý giá trong con đường sự nghiệp sau này của mình. Mong muốn của Linh Đan là sẽ trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp trong tương lai.

