Diễn viên Lệ Hằng và loạt sao vướng vòng lao lý vì ma túy

Mới đây, diễn viên Lệ Hằng bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh; Người lao động Trước đó, vào 20h10 ngày 10/3/2023, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ tang vật 0,696g MTTH. Tại cơ quan Công an, nữ diễn viên phim “Xin hãy tin em” đã khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Ảnh: Vietnamnet Thông tin Lệ Hằng bị khởi tố khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cách đây nhiều năm, cô được khán giả biết đến qua vai Hoài Thatcher trong phim “Xin hãy tin em”. Sau khi giải nghệ vào năm 2012, Lệ Hằng sống kín tiếng. Ảnh: Vietnamnet Giống Lệ Hằng “Hoài Thatcher”, diễn viên Hữu Tín cũng vướng vòng lao lý vì ma túy. Tháng 6/2022, Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy tại căn hộ. Ảnh: Người lao động Theo kết luận điều tra, tại Cơ quan điều tra Công an quận 8, Hữu Tín khai nghiện ma túy 3 năm nay, trung bình 2 tháng sử dụng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một lần. Ảnh: Dân Trí Tháng 11/2022, Hữu Tín bị đề nghị truy tố ở khung hình phạt 15 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ảnh: Dân Trí Theo nguồn tin của PLO, TAND quận 8 sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị can Trần Hữu Tín về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" vào ngày 28/4 tới đây. Ảnh: Dân Việt Năm 2007, Hiệp Gà bị bắt do tàng trữ ma túy và sử dụng ma túy trái phép. Nam diễn viên chịu án tù 2 năm. Năm 2017, Hiệp Gà trải lòng về quá khứ sa ngã. Nam diễn viên cho biết, nguồn cơn lầm lỗi bắt đầu từ việc anh chơi bóng bị dính chấn thương, nghe lời người bạn sử dụng ma túy để vượt qua cơn đau. Ảnh: Zing Ngày 5/3/2018, sau khi sử dụng ma túy, Châu Việt Cường bị ảo giác và tưởng bạn gái H. bị ma nhập. Lúc này, Châu Việt Cường mua tỏi về ăn và nhét vào miệng H. 33 nhánh tỏi khiến cô bị tắc đường hô hấp, dẫn tới tử vong. Ảnh: Thể thao văn hóa Ngày 7/3/2019, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án đối với Châu Việt Cường phạm tội Giết người, bị tuyên phạt 13 năm tù. Tháng 8/2019, xét thấy gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả, đại diện bị hại có đơn xin giảm án nên tòa phúc thẩm tuyên Châu Việt Cường còn 11 năm tù. Ảnh: An ninh thủ đô Tháng 7/2022, trong cuộc phỏng vấn với Truyền hình Quốc hội, Châu Việt Cường chia sẻ: “Tôi chỉ biết gửi tới gia đình bị hại lời xin lỗi, tôi không biết nói như thế nào cả, chỉ một phút vì ma túy mà nó làm cho con người mình mất tự chủ khi để xảy ra sự việc mang điều tiếng suốt đời”. Ảnh cắt từ clip Truyền hình Quốc hội Xem video: "Bài học từ việc mang hộ hành lý để tránh nguy cơ chết người". Nguồn Lý Thùy

