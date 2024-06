Chu Bin và loạt sao Việt dính scandal liên quan ma túy

Mới đây, nam ca sĩ Chu Bin bị công an tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, công an tạm cho Chu Bin về, chờ củng cố hồ sơ xử lý sau. Ảnh: FBNV. Hiện tại, vụ ồn ào của Chu Bin vẫn gây xôn xao dư luận. Phía nam ca sĩ chưa lên tiếng về scandal. Ảnh: FBNV. Trước Chu Bin, một số gương mặt hoạt động trong Vbiz cũng vướng ồn ào liên quan đến ma túy. Diễn viên Lệ Hằng là một trong số đó. Tháng 4/2023, Lệ Hằng bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Người Lao Động. Trước đó, vào 20h10 ngày 10/3/2023, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ tang vật 0,696g MTTH. Tại cơ quan Công an, Lệ Hằng đã khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 6/2022, diễn viên Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy tại căn hộ. Theo kết luận điều tra, tại Cơ quan điều tra Công an quận 8, Hữu Tín khai nghiện ma túy 3 năm nay, trung bình 2 tháng sử dụng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một lần. Ảnh: Người Lao Động. Ngày 28/4/2023, TAND quận 8 (TPHCM) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hữu Tín 7 năm 6 tháng tù tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ảnh: Dân Việt. Ngày 5/3/2018, sau khi sử dụng ma túy, Châu Việt Cường bị ảo giác và tưởng bạn gái H. bị ma nhập. Lúc này, Châu Việt Cường mua tỏi về ăn và nhét vào miệng H. 33 nhánh tỏi khiến cô bị tắc đường hô hấp, dẫn tới tử vong. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Ngày 7/3/2019, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án đối với Châu Việt Cường phạm tội Giết người, bị tuyên phạt 13 năm tù. Tháng 8/2019, xét thấy gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả, đại diện bị hại có đơn xin giảm án nên tòa phúc thẩm tuyên Châu Việt Cường còn 11 năm tù. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Vào tháng 9/2019, nam diễn viên, người mẫu Trần Thái Nhựt và 12 người khác lưu trú ở một căn hộ đã bị phát hiện dương tính với ma túy. Trên Vietnamnet, Thái Nhựt chia sẻ về ồn ào: "Tôi không có chơi mà chỉ bị vạ lây thôi nên giờ tôi cũng không biết phải nói như thế nào”. Ảnh: FBNV. Diễn viên “Cu Thóc” bị bắt vì sử dụng ma túy cùng một số người trong quán karaoke. “Cu Thóc” thanh minh, có thể anh bị gài chất kích thích vào trong cốc, bản thân vô tình uống giao lưu với mọi người nên gặp phải sự cố. Ảnh: Điện Ảnh Việt Nam. Xem video: "Chu Bin hát cover Sao cũng được". Nguồn FBNV

