Chân dung người đàn ông quyền lực từ chối Hoàng Thùy làm giám khảo

Hoàng Thùy được chủ tịch của Miss Universe Vietnam 2024 mời làm giám khảo cuộc thi. Tuy nhiên, với vai trò nhà sản xuất, Dược sĩ Tiến không tán thành. Ảnh: FBNV. Dược sĩ Tiến tiết lộ, trước khi nhận lời làm nhà sản xuất cho Miss Universe Vietnam 2024, anh yêu cầu tổ chức cam kết và thống nhất về một số quy trình làm việc, cụ thể trong đó có việc “từng thành viên trong ban giám khảo chính thức của Miss Universe Vietnam 2024 phải được thông qua và thống nhất bởi cả hai bên". Ảnh: FBNV. “Vì vậy, việc chủ tịch đề xuất một cái tên trong ban giám khảo và Tiến không đồng ý cũng là một quy trình hợp lý và đúng đắn”. Và tất nhiên, chỉ khi sự phản đối của Tiến là hợp lý, thì mới được hội đồng thống nhất và đưa ra quyết định cuối cùng là không mời Hoàng Thuỳ làm giám khảo”, Dược sĩ Tiến viết trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV. Dược sĩ Tiến cho rằng Á hậu Hoàng Thùy chưa đủ năng lực ngồi ghế nóng cùng các giám khảo của cuộc thi cũng như anh không thích làm việc với một người thiếu chuyên nghiệp đến mức chuyện gì cũng úp mở trên mạng xã hội như Hoàng Thùy. Ảnh: FBNV. Dược sĩ Tiến tuyên bố rằng sau ồn ào này, anh sẽ từ chối làm việc với Hoàng Thùy. Ảnh: FBNV. Dược sĩ Tiến vào showbiz dù tốt nghiệp ngành dược. Anh tiết lộ, khi theo đuổi âm nhạc, anh được đàn anh đàn chị khuyến khích thử diễn xuất. Dược sĩ Tiến tự diễn xuất trong các MV âm nhạc, web-drama. Ảnh: Znews. Các phim chiếu web-drama của Dược sĩ Tiến như: Tiến Bromance, Tiến Bromance ngoại truyện và Ước hẹn làng chài thu hút nhiều khán giả ở Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. Năm 2020, Dược sĩ Tiến khởi động dự án điện ảnh đầu tay mang tên Hạnh phúc máu. Để quảng bá phim, anh thực hiện 15 MV cho 16 nghệ sĩ. Trong buổi showcase cho Hạnh phúc máu, Dược sĩ Tiến còn mang đến một buổi nhạc kịch hoành tráng. Ảnh: Công An TP HCM. Dược sĩ Tiến làm nhà sản xuất The New Mentor 2023. Ảnh: FBNV. Dược sĩ Tiến thân thiết với Hương Giang. Cả hai góp tiền mua chung bất động sản, làm chương trình. Ảnh: FBNV. Xem video: "Á hậu Hoàng Thùy catwalk". Nguồn FBNV

